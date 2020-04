Apple célèbre le Jour de la Terre avec de nouvelles histoires sur l’App Store

C’est le Jour de la Terre, et Apple célèbre en mettant en évidence des applications qui célèbrent et protègent notre planète, vous aidant à revenir à la nature et à redonner à l’environnement.



Titre Apple Arcade Beyond Blue

Apple a conçu les histoires de l’application du Jour de la Terre de cette année pour donner aux lecteurs un moyen de s’impliquer dans le Jour de la Terre – particulièrement crucial car COVID-19 et la distanciation sociale ont reporté de nombreuses célébrations du Jour de la Terre.

Un coup de main à la maison commence par dire: «Il y a tellement de choses que nous pouvons faire, où que nous soyons. Les applications présentées dans l’histoire aident à réduire l’impact environnemental sur la planète.



Ecosia

Par exemple, Ecosia est un moteur de recherche qui investit ses revenus publicitaires dans la plantation d’arbres pour réduire le dioxyde de carbone.

Et Poshmark et thredUP permettent aux particulièrement économes d’acheter et de vendre leurs vêtements délicatement utilisés pour contrer l’énorme quantité de pollution causée par l’industrie de la «mode rapide».

L’histoire intitulée Reconnecter avec la nature vise à «vous apporter les merveilles du monde».

Seek by iNaturalist utilise une technologie de reconnaissance d’image pour identifier les plantes, les animaux et les champignons, vous encourageant à en apprendre davantage sur la flore et la faune dans votre propre arrière-cour.



Les explorateurs

Les explorateurs ont été créés par des vidéastes et des photographes dans l’espoir de créer un inventaire visuel de chaque plante sur Terre, ce qui offre d’innombrables heures d’exploration dans la paume de votre main.

Explore the Deep Blue Sea se concentre sur Beyond Blue, un nouveau titre Apple Arcade qui encourage l’exploration en haute mer et la résolution de problèmes. C’est un jeu d’exploration basé sur la narration qui emmène le joueur dans les profondeurs de nos océans. Interagissez avec l’océan de manière personnelle en utilisant une technologie révolutionnaire pour voir, entendre et découvrir les mystères des profondeurs.