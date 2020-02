Apple cesse de signer iOS 13.3 après la sortie d’iOS 13.3.1

Après la sortie d’iOS 13.3.1, Apple a cessé mercredi de signer le code pour iOS 13.3, empêchant effectivement les rétrogradations vers l’ancien système d’exploitation.

L’arrêt d’Apple de la signature de code iOS 13.3 arrive deux semaines après la publication d’iOS 13.3.1 fin janvier.

Avec Apple n’authentifiant plus le code iOS 13.3, les utilisateurs d’iPhone et d’iPod touch ne peuvent pas télécharger ou installer le système d’exploitation obsolète.

Apple arrête régulièrement de signer le code hérité après la sortie d’une nouvelle version iOS, en partie pour protéger les clients contre les acteurs néfastes qui tentent de tirer parti des vulnérabilités récemment découvertes. En plus de la sécurité, empêcher les utilisateurs de télécharger un code plus ancien permet à Apple de garder plus d’appareils iOS sur le dernier logiciel riche en fonctionnalités.

La version actuelle d’iOS, iOS 13.3.1, corrige un certain nombre de bogues, y compris une faille dans les limites de communication qui permettait l’ajout de nouveaux contacts sans avoir à saisir au préalable un mot de passe Screen Time. Apple a également résolu une controverse mineure sur la confidentialité en ajoutant une option pour désactiver les services de localisation pour la puce U1 Ultra Wideband de l’iPhone 11.

Les autres problèmes corrigés dans iOS 13.3.1 incluent un léger retard lors de la prise de photos Deep Fusion sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro, un bogue de messagerie impliquant le chargement d’images distantes, des échecs de notification push et un son CarPlay déformé. La mise à jour a également introduit des voix Siri en anglais indien pour HomePod.

La semaine dernière a vu la sortie d’une première version bêta de la prochaine version iOS majeure d’Apple, iOS 13.4, qui intègre une multitude de nouvelles fonctionnalités comme l’API CarKey, le partage de dossiers iCloud et de nouveaux autocollants Memoji.