Apple cesse de signer le code iOS 13.4 après la sortie d’iOS 13.4.1

Apple a cessé mercredi de signer le code pour iOS 13.4, bloquant efficacement les rétrogradations vers la version précédente du système d’exploitation après la sortie d’iOS 13.4.1.

L’arrêt de la signature du code iOS 13.4 intervient une semaine après qu’Apple a publié iOS 13.4.1 pour corriger un certain nombre de bogues.

Avec Apple n’authentifiant plus le code iOS 13.4, les utilisateurs d’appareils ne peuvent pas télécharger ou installer le système d’exploitation désormais obsolète.

La version iOS actuelle corrige un bogue FaceTime qui, dans certains cas, empêchait les utilisateurs de se connecter à un autre appareil exécutant iOS 9 ou macOS El Capitan.

Un autre problème résolu dans iOS 13.4.1 était un bogue dans l’application Paramètres où les utilisateurs n’étaient pas en mesure d’activer Bluetooth avec succès à partir du menu d’actions rapides.La version iPadOS de la mise à jour a résolu un problème où la lampe de poche ne s’activait pas sur les nouveaux modèles d’iPad Pro lorsque en appuyant sur le bouton Lampe de poche dans le Centre de contrôle ou sur l’écran de verrouillage.

Apple arrête régulièrement de signer le code hérité après la sortie d’une nouvelle version d’iOS, en partie pour protéger les clients contre les acteurs néfastes tentant de tirer parti des vulnérabilités récemment découvertes. En plus de la sécurité, empêcher les utilisateurs de télécharger un code plus ancien permet à Apple de garder plus d’appareils iOS sur le dernier logiciel riche en fonctionnalités.

L’iOS 13.4 précédent était une mise à jour majeure qui offrait le partage de dossiers iCloud, des ajustements de courrier, des autocollants Memoji et, pour la première fois, la prise en charge du curseur pour iPad via des périphériques connectés comme le Magic Keyboard pour iPad Pro.

Plus tôt dans la journée, Apple a sorti la deuxième version bêta pour les développeurs du prochain iOS 13.4.5, une mise à jour qui devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que le partage des médias sociaux pour Apple Music et des améliorations de performances.