Apple cherche enfin à rendre possible l’édition des messages envoyés

Apple a mené des recherches approfondies sur tous les aspects des messages, qui suggèrent tous un texte modifiable à court terme, et peut-être une série de mini-applications de type WeChat à l’avenir.



Détail d’un dessin de brevet, ajouté à un iPhone

Après les mots de passe et peut-être les tweets, les messages texte sont les choses les plus courtes qu’un utilisateur d’iPhone puisse écrire sur son appareil. Pourtant, Apple est tout sauf bref ou concis sur le sujet, car une nouvelle demande de brevet sur les messages s’étend sur 980 pages et 200 000 mots. La plupart de ces informations décrivent des fonctionnalités familières, mais il existe également des fonctionnalités clés concernant la modification de texte et la création d’un lanceur d’applications avec Messages lui-même.

“Périphériques, méthodes et interfaces utilisateur graphiques pour la messagerie”, demande de brevet américain numéro 20200133478, indique qu’il s’agit d’appareils électroniques qui affichent “une interface utilisateur de messagerie d’une application de messagerie”.

“Mais les applications de messagerie actuelles présentent de nombreux inconvénients et limitations”, explique le brevet. “Par exemple, ils sont limités dans leur capacité à facilement: accuser réception des messages; modifier les messages envoyés précédemment; exprimer ce qu’un utilisateur essaie de communiquer; afficher des messages privés; synchroniser l’affichage du contenu entre les utilisateurs; incorporer des entrées manuscrites …”

Apple ne se retient pas. Le compte des lacunes dans les applications de messagerie actuelles, y compris celles d’Apple, continue. “[They are limited in how users can] localiser rapidement le contenu dans une transcription de message; intégrer une caméra; intégrer la recherche et le partage; intégrer des applications interactives; intégrer des autocollants; effectuer des paiements; interagir avec les avatars; faire des suggestions; naviguer parmi les applications interactives; gérer des applications interactives; traduire du texte en langue étrangère; combiner des messages en groupe; et signaler les messages. “

C’est alors comme si les 14 inventeurs crédités avaient retiré tout cela de leur poitrine, puis avaient retroussé leurs manches. Parmi les innombrables fonctionnalités améliorées qu’ils décrivent, il y en a beaucoup qui seront immédiatement familiers, au moins sous une certaine forme. Celles-ci incluent la façon dont vous pouvez actuellement envoyer des images, des ballons ou des feux d’artifice, mais Apple veut en faire plus et le rendre aussi plus facile.

«Il existe un besoin de dispositifs électroniques dotés de méthodes et d’interfaces améliorées pour sélectionner un effet d’impact pour un message», explique. “Ces méthodes et interfaces peuvent compléter ou remplacer les méthodes conventionnelles de sélection d’un effet d’impact pour un message.”

Les méthodes proposées impliquent principalement des tapotements et des gestes multi-touch qui sembleront sans aucun doute évidents une fois démontrés, mais qui sont un peu déroutants lorsqu’ils sont décrits dans un format de brevet. Une telle description commence – note, commence juste – avec des détails comme celui-ci:

“[A] Le procédé, exécuté sur un dispositif électronique ayant un ou plusieurs processeurs, une mémoire, une surface tactile et un affichage, comprend l’affichage d’une interface utilisateur de messagerie sur l’écran, l’interface utilisateur de messagerie comprenant une transcription de conversation d’une session de messagerie entre un utilisateur du dispositif électronique et d’au moins un autre utilisateur, et une zone d’entrée de message qui comprend une première entrée de message.

Cette description continue en détail comment un Messages doit réagir à un contact, ou à un premier contact, en enregistrant l’emplacement et le moment de celui-ci. Lorsqu’un premier contact est suivi d’un second, tel qu’un second doigt tapant sur un autre message, le système change la façon dont il offre à l’utilisateur “dans la pluralité d’options d’effets d’impact”.

Il existe des descriptions tout aussi détaillées de la manière d’améliorer le nombre et l’utilisation, par exemple, d’autocollants dans un message. De même, le brevet vise à s’appuyer sur le système actuel permettant aux utilisateurs d’utiliser Apple Pay pour envoyer de l’argent à partir de Messages.

Lorsque le brevet commence à couvrir de nouveaux éléments, il le fait en particulier dans ces deux domaines importants de l’édition de texte et de l’exécution d’applications. Vous pouvez déjà exécuter, par exemple, 1Password, dans Messages, mais il est limité de la même manière que vous pouvez éditer un message à proprement parler maintenant. Aujourd’hui, vos options sont vraiment juste pour supprimer celles, et cela ne les supprime pas des autres utilisateurs dans la conversation.

Apple souhaite apporter une capacité d’édition de texte intégral après l’envoi d’un message, et il souhaite également intégrer des applications beaucoup plus complètes dans Messages.

Modification des messages

Certains services de messagerie, tels que Slack, vous permettent de modifier un message après l’avoir posté. Ceux-ci fonctionnent généralement dans un environnement central, cependant – ils ne transmettent pas de message à un autre utilisateur sur le réseau cellulaire. Chaque utilisateur est connecté au serveur central, de sorte qu’une modification peut y être appliquée par le rédacteur et vue par tous les lecteurs.

Avec la messagerie texte, il est beaucoup plus compliqué de récupérer un message envoyé, de le modifier et de le renvoyer. Messages d’Apple n’est pas le seul service qui ne peut actuellement pas prendre en charge cela. Bien que WhatsApp dispose d’une fonctionnalité “Supprimer les messages pour tout le monde” qui vous permet de supprimer l’intégralité d’un message envoyé par erreur, il n’a pas la possibilité de le modifier à la place.



Détail du brevet montrant comment un utilisateur peut choisir de modifier un message envoyé précédemment

Fait intéressant, le brevet d’Apple ne mentionne aucune des technologies en arrière-plan qui seraient nécessaires pour récupérer, modifier et synchroniser les messages précédemment envoyés, mais il va dans les moindres détails sur plusieurs façons dont l’utilisateur pourrait effectuer une telle modification .

“Le premier message peut être édité, bien qu’il ait déjà été envoyé”, commence-t-il. “Pour lancer l’édition du premier message, l’utilisateur sélectionne le premier message avec une entrée tactile prédéfinie (par exemple, un geste de toucher, un geste de pression longue, un geste de pression légère ou un geste de pression profonde) sur le premier message ou la région de message pour le premier message. “

Ensuite, les messages sur l’appareil afficheraient un menu, ou iraient directement dans “une interface d’édition de messages”. Il présente un clavier pendant l’édition, puis “affiche une version révisée du message et détecte une entrée” qui envoie le message modifié à ses destinataires.

Bien que cette partie, et la plupart du brevet, spécifient les claviers utilisés pour l’édition, il existe plusieurs références à une alternative. «Il existe un besoin de dispositifs électroniques dotés de méthodes et d’interfaces améliorées pour l’utilisation des entrées d’écriture manuscrite dans une application de messagerie», explique. “De telles méthodes et interfaces aident à améliorer la satisfaction des utilisateurs avec leurs appareils et à produire des interfaces homme-machine plus efficaces en permettant, par exemple, aux utilisateurs de simplement faire pivoter leur appareil afin de commencer à saisir des entrées manuscrites.”

Applications dans les messages

Apple offre déjà plus de fonctionnalités à Messages que d’envoyer uniquement des messages texte ou emoji à des personnes. Parallèlement aux autocollants, il existe également des moyens d’envoyer les coordonnées du restaurant à partir d’une application, par exemple. Beaucoup de ces applications exploitent des applications tierces sur l’iPhone de l’utilisateur, mais ces applications ne se trouvent pas vraiment dans Messages.

Ils pourraient cependant arriver. Et une partie de l’activation consiste à avoir un moyen pour Messages de permettre aux utilisateurs de trouver, lancer et utiliser rapidement des applications. Apple décrit ses méthodes pour celles-ci comme étant pour la gestion des applications.

“[The] la zone d’application … comprend: une zone de saisie d’application qui affiche un ou plusieurs objets activables d’une première application, “dit-il,” et une zone de sélection d’application qui comprend: une pluralité d’options de sélection d’application déroulantes. “



Détail d’un gestionnaire d’applications ou d’un lanceur possible, ressemblant au Dock iOS

Les disponibilités sont généralement des fonctionnalités qui guident l’utilisateur.Ainsi, lorsqu’il recherche une application, il peut s’agir d’un affichage contextuel indiquant ce qu’est une application ou offrant des options utiles. Dans certains des dessins du brevet, cette gestion d’application est très semblable au Dock normal de l’iPhone, juste dans Messages.

Cependant, ce qui est plus important que les détails de l’apparence de tout cela, c’est que le plan est d’apporter beaucoup plus de fonctionnalités d’application dans Messages. Cela pourrait faire fonctionner la solution d’Apple d’une manière similaire à la façon dont WeChat, un succès extraordinaire en Chine, mélange d’innombrables applications au sein de son service de messagerie.

Peut-être que cela fait partie d’un plan à plus long terme pour Apple, car il envisage son propre avenir et l’avenir de la façon dont les gens utilisent les services de messagerie. Mais à court terme, s’il apporte la possibilité de modifier des messages après les avoir envoyés, ce sera une aubaine comme lorsque iOS a finalement introduit le copier-coller.