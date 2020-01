Apple condamné à payer 838 millions de dollars pour violation de brevets CalTech Wi-Fi

Un jury fédéral a jugé mercredi Apple et Broadcom en violation de brevets détenus par le California Institute of Technology, accordant à l’université 1,1 milliard de dollars à payer par les deux sociétés de technologie.

Carte logique du premier iPad d’Apple, sortie en 2010. | Source: iFixit

En moins de cinq heures de délibérations, un jury californien a décidé qu’Apple et Broadcom avaient enfreint les brevets couvrant la technologie Wi-Fi et giflé les deux avec des sanctions pécuniaires massives basées sur des redevances potentielles, selon les rapports judiciaires de Law360.

Les avocats de CalTech ont fait valoir qu’un accord de licence hypothétique en 2010 pour les puces utilisées sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et d’autres produits aurait rapporté 1,40 $ par appareil d’Apple et 26 cents chacun de Broadcom. Ce calcul a été adopté par le jury pour fixer une amende de 838 millions de dollars pour Apple et une amende de 270 millions de dollars pour Broadcom.

L’université a déposé une plainte pour la première fois en 2016, invoquant la violation de quatre brevets liés à la technologie de codage et de décodage IRA / LDPC. Comme elle s’applique aux composants utilisés dans les appareils Apple, l’IP couvre les puces prenant en charge les technologies sans fil 802.11n et 802.11ac.

Pour sa part, Apple a affirmé avoir utilisé des puces Wi-Fi communes fournies par Broadcom. Comme elle n’a pas développé de solutions de codage et de décodage propriétaires susceptibles de porter atteinte à l’IP de CalTech, la société ne devrait pas être tenue responsable des actes répréhensibles, a fait valoir Apple. L’argument est apparemment tombé à plat.

Apple, dans une déclaration à The Verge, a déclaré qu’il avait l’intention de faire appel de la décision.

Apple et Broadcom sont des partenaires de longue date et ont signé la semaine dernière une paire d’accords pluriannuels pour la fourniture de composants sans fil destinés à des appareils tels que l’iPhone.