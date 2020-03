Apple condamné à une amende de 1,2 milliard de dollars par un chien de garde antitrust français

L’autorité de la concurrence française a infligé une amende à Apple et à deux de ses grossistes locaux pour pratiques en matière de prix qui constituaient une violation des règles de concurrence.

Le gouvernement français infligerait une amende à Apple pour des violations présumées des lois antitrust lundi.

Comme prévu, l’autorité anticoncurrentielle française a maintenant statué contre Apple pour violation des règles de la concurrence. L’amende représente toutefois un record de 1,1 milliard d’euros (1,22 milliard de dollars) pour Apple elle-même, plus un total de 139 millions d’euros (154 millions de dollars) pour deux de ses fournisseurs.

“La décision de l’Autorité de la concurrence est décourageante”, a déclaré un porte-parole d’Apple à AppleInsider. “Il se rapporte à des pratiques d’il y a plus d’une décennie et jette trente ans de précédent juridique sur lequel toutes les entreprises en France s’appuient avec une ordonnance qui provoquera le chaos pour les entreprises de tous les secteurs. Nous sommes fortement en désaccord avec elles et prévoyons de faire appel.”

Apple avait précédemment démenti les allégations du gouvernement français, notamment dans son dernier rapport annuel. Dans une section intitulée “Éventualités”, Apple a relevé des problèmes juridiques pouvant entraîner des amendes inconnues, notamment cette Autorité de la concurrence. “La société est vigoureusement en désaccord avec ces allégations”, a-t-il déclaré.

Apple et ses grossistes, Tech Data et Ingram Micro, auraient créé un cartel dans lequel ils se seraient tous mis d’accord sur les prix et auraient travaillé contre d’autres concurrents. Tech Data a été condamné à une amende de 63 millions d’euros (70 millions de dollars) et Ingram Micro à une amende de 76 millions d’euros (84,4 millions de dollars).

“Apple et ses deux grossistes ont convenu de ne pas se faire concurrence”, a déclaré le chien de garde de la concurrence française, “et d’empêcher les distributeurs de se faire concurrence, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple”.

Cela fait suite à un récent et distinct, qui a vu le gouvernement français infliger une amende de 27 millions de dollars à Apple sur le patch de la batterie de 2017, ce qui pourrait ralentir certains iPhones.