Apple conteste la dernière demande de brevet de VoIP-Pal, affirme que l’IP n’est pas valide

Apple a contré vendredi une poursuite juridique renouvelée de VoIP-Pal, une entité qui exploite des brevets de voix sur IP contre de plus grandes entreprises technologiques, affirmant qu’il ne porte pas atteinte au brevet en instance et atteste que la réclamation de la propriété n’est pas valide.

Dans une plainte déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie, Apple cherche à obtenir un jugement déclaratoire déclarant la non-contrefaçon d’un brevet de routage d’appels et de données appartenant à VoIP-Pal.

Mardi, VoIP-Pal a intenté une action contre Apple dans le district occidental du Texas, alléguant une violation du brevet américain n ° 10 218 606 pour «production de messages de routage pour les communications voix sur IP». L’entité exploite le même brevet contre Google, Facebook et Amazon dans des plaintes déposées séparément.

Comme indiqué dans le dépôt de brevet et la plainte de VoIP-Pal contre Apple, l’IP, initialement attribué au spécialiste de la VoIP Digifonica, est censé inventer une solution numérique aux obstacles liés au routage des appels et à la gestion des communications. VoIP-Pal a acquis Digifonica et son portefeuille de brevets en 2013.

Le brevet ‘606 couvre l’acheminement automatique des appels, y compris les styles d’appel spécifiques à l’utilisateur, la prise en charge des styles globaux de numérotation de masse et la facilitation des identifiants d’utilisateur tels que les noms d’utilisateur sur des réseaux disparates. FaceTime et iMessage d’Apple sont cités comme des accusés dans le procès.

Selon le compteur d’aujourd’hui d’Apple, cependant, les produits de la société ne contreviennent pas aux deux revendications revendiquées du brevet, qui notent les limitations “acheminement du message” et “traitement du deuxième identifiant de participant et du au moins un premier attribut de participant, en utilisant au moins un processeur , pour produire un nouvel identifiant de deuxième participant sur la base d’au moins une correspondance entre le deuxième identifiant de participant et le au moins un premier attribut de participant. “

En outre, Apple demande au tribunal d’invalider les revendications fonctionnelles du brevet ‘606. Apple soutient que les allégations citées dans l’IP publiée sont identiques ou “très similaires” aux allégations déjà invalidées affirmées dans deux plaintes VoIP-Pal antérieures.

VoIP-Pal a précédemment déposé six actions en justice qui, collectivement, ont cité six brevets liés au brevet 606 actuel. Deux de ces affaires visaient Apple, mais ont été rejetées après avoir atterri devant un tribunal californien.

La juge californienne Lucy Koh, qui a présidé les deux affaires liées à Apple, a constaté que les six brevets à effet de levier n’étaient pas valides pour revendiquer un objet non éligible. En appel, le circuit fédéral a confirmé la décision de Koh dans un cas et délibère actuellement sur l’autre.

Apple est à la recherche d’une décision similaire dans la poursuite immédiate, affirmant que le brevet ‘606 est “orienté vers l’idée abstraite d’acheminer une communication en fonction des caractéristiques des participants”. En outre, l’IP ne parvient pas à réciter un concept inventif, dit Apple, car ils “récitent des composants informatiques génériques […] que la spécification admet n’a pas été inventé par VoIP-Pal et qui fonctionnent de la manière attendue. ”

Apple demande au tribunal de céder l’affaire à Koh et demande une déclaration de non-contrefaçon et d’invalidation des revendications du brevet ‘606.