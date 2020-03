Apple continue de lutter pour établir une chaîne d’approvisionnement en Inde

Au milieu des tentatives en cours pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement, un nouveau rapport décrit certains des problèmes rencontrés par Apple, tout en établissant un pied-à-terre de fabrication en Inde.

Un employé de Foxconn en Inde. Je passe par Bloomberg.

Apple fabrique depuis longtemps la majorité de ses produits en Chine. Cette dépendance a rendu l’entreprise vulnérable à des événements tels que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l’épidémie de coronavirus la plus récente. Et tandis qu’Apple a exploré la fabrication dans d’autres pays, l’Inde a été l’une de ses perspectives les plus délicates.

Un nouveau rapport de The Information détaille certaines des raisons pour lesquelles la production de smartphones grand public en Inde a été difficile pour Apple.

La lutte d’Apple pour trouver une chaîne d’approvisionnement indienne

D’une part, l’industrie manufacturière en Inde est moins développée, et par rapport à la Chine, il y a une pénurie de main-d’œuvre hautement qualifiée ou de fabricants capables de produire des composants tels que des haut-parleurs de smartphone ou des écouteurs.

Il est également difficile pour Apple de trouver des fournisseurs locaux qui peuvent se conformer à ses politiques de responsabilité strictes. Une entreprise, Superpacks, a été jugée en violation d’une douzaine de ces politiques. Après des mois de délais manqués et de manque de communication, Apple les a abandonnés en tant que partenaire commercial.

Une partie de la raison pour laquelle les entreprises n’améliorent pas les usines ou les conditions à l’intérieur est la taille des commandes d’Apple en Inde. Les commandes dans le pays sont estimées à des milliers par mois, tandis que les commandes d’Apple en Chine peuvent atteindre des centaines de milliers par semaine.

Les réglementations gouvernementales en matière de fabrication et les droits d’importation jouent également un rôle. Mais alors que le gouvernement indien a hésité à verser à Apple des incitations fiscales, les médias locaux indiquent qu’Apple s’est récemment engagé à dépenser 1 milliard de dollars dans le pays.

Apple serait également au milieu de différends concernant les impôts impayés. Les dépôts réglementaires locaux ont révélé qu’Apple avait 75 millions de dollars de taxes en 2019, contre 7,7 millions de dollars en 2016.

La production en Inde comporte de nombreux autres défis, tels que la nécessité d’importer des matières premières, la mauvaise qualité des routes indiennes et le fait qu’il serait difficile de trouver des terrains industriels car les propriétaires fonciers indiens ont plus de droits que ceux de Chine.

La nécessité d’Apple pour la fabrication indienne

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a qualifié l’Inde d’énorme «opportunité» pour l’entreprise, mais il semble que les efforts d’Apple pour y installer des lignes de fabrication visent le marché local plutôt que mondial.

Le gouvernement indien exige que les fabricants de smartphones monomarques dépensent au moins 30% en composants fabriqués localement. Les droits d’importation sur les smartphones fabriqués à l’étranger augmentent également le coût des iPhones, les mettant hors de portée de nombreux consommateurs indiens.

En d’autres termes, les efforts d’Apple en Inde semblent se concentrer sur l’exploitation du vaste marché des smartphones là-bas, plutôt que de trouver une alternative à la Chine.

Vendredi, Cook a déclaré à Fox Business News que le coronavirus ne nécessiterait pas un changement majeur dans sa chaîne d’approvisionnement. Pour qu’Apple transfère sa production principale hors de Chine, Cook a déclaré qu’une nouvelle région devrait répondre à un certain nombre d’exigences, notamment la qualité, la profondeur de l’ingénierie et le délai de commercialisation.

Les efforts continus d’Apple en Inde

Malgré les hoquets, Apple semble poursuivre son chemin en Inde. Apple produit plusieurs modèles de smartphones dans les installations de Wistron et Foxconn, notamment l’iPhone XR, l’iPhone 6s et l’iPhone SE.

La production de l’Inde lui a permis de répondre aux exigences d’approvisionnement local et de réduire les coûts, ce dernier étant une considération importante en raison des tarifs d’importation et du budget de nombreux consommateurs indiens.

Apple devrait également ouvrir son premier Apple Store l’année prochaine et ouvrira une présence de vente au détail en ligne d’ici la fin de 2020. L’iPhone d’Apple était également la marque de smartphone haut de gamme la plus forte croissance en Inde tout au long de 2019, selon une étude de Counterpoint.