Apple continue de rouvrir ses magasins de détail en Chine après la fermeture du coronavirus

Apple rouvre lentement sa flotte de magasins de détail chinois après que la nouvelle épidémie de coronavirus a forcé la fermeture de tous les magasins de la région plus tôt en février.

Apple Jiefangbei à Chongqing reste fermée en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Selon le site Web régional chinois de l’entreprise, 29 des 42 magasins étaient ouverts lundi, bien que beaucoup fonctionnent sous des horaires limités jusqu’à la fin de ce mois ou début mars.

Apple Seven Treasures à Qibao, par exemple, est ouvert de 11 h à 18 h 30. jusqu’au 1er mars, date à laquelle le magasin devrait rétablir ses heures d’ouverture normales de 10 h à 22 h. D’autres points de vente, comme Apple Hong Kong Plaza, respecteront le calendrier restreint jusqu’à nouvel ordre.

Treize points de vente Apple en Chine restent fermés, y compris des magasins à Shanghai International Trade iapm, Nanjing Jinmaohui, Suzhou, Hangzhou Vientiane City, West Lake, Xiamen New Life Plaza, Tahoe Plaza. Tous les magasins de détail Apple à Tianjin et Chongqing, qui hébergent chacun trois points de vente, sont toujours fermés.

À la suite de fermetures de magasins ciblées en janvier, Apple a fermé tous les magasins de détail, les bureaux et les centres de contact de la région au début du mois, ce que la société a décrit comme “une grande prudence”, promettant de rouvrir les espaces physiques dès que possible. Les fermetures reflètent les efforts du gouvernement pour garder les espaces publics dégagés dans le but d’arrêter la propagation du virus.

La semaine dernière, Apple a averti que les retombées de l’épidémie entraîneraient des bénéfices inférieurs aux prévisions pour le trimestre en cours. D’une part, le coronavirus a eu un impact négatif sur les partenaires d’approvisionnement d’Apple, ce qui a limité temporairement l’offre mondiale d’iPhone. La demande chinoise devrait également subir un coup dû aux fermetures de magasins en cours.

Les analystes ont adopté une position relativement favorable aux perspectives d’Apple malgré la révision des orientations. Lundi, l’analyste de Wedbush Securities, Daniel Ive, a déclaré que bien que la société puisse faire face à des retards de produits dans le pire des cas, il pensait que les effets à long terme des affaires d’Apple ne suscitaient guère de préoccupations.