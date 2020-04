Apple crée un programme d’apprentissage à domicile sur iPad pour les enfants qui subissent des blocages COVID-19

Avec des millions d’enfants non scolarisés en raison de la pandémie de COVID-19, Apple a publié jeudi une collection de 30 activités éducatives qui exploitent les technologies iOS pour enseigner aux jeunes apprenants une gamme de leçons utiles.

Surnommé à juste titre «30 activités créatives pour les enfants», le programme est conçu pour favoriser et soutenir l’apprentissage à domicile pour les enfants de 4 à 8 ans.

Apple s’appuie sur les technologies intégrées de l’iPad – ou de l’iPhone – pour guider les enfants à travers une série de défis tels que la capture d’une vidéo en accéléré, la création d’une bande dessinée, la création de cartes et plus encore. En plus des projets qui donnent des résultats tangibles, il y a des énigmes de pensée ésotérique, comme écrire des phrases et des phrases en utilisant des caractères emoji.

De nombreuses activités exploitent l’appareil photo de l’iPad et les applications propriétaires. Par exemple, Apple suggère de créer un livre de contes simple en ajoutant des photos et des vidéos à un modèle dans Pages, en écrivant des légendes et en décorant chaque page avec des dessins.

D’autres projets impliquent l’enregistrement de messages audio avec l’application Voice Memos et leur partage via Messages ou Mail, en utilisant l’enregistreur audio dans Garage Band pour pratiquer le comptage de sauts, en créant une promenade photo avec Keynote et en demandant à Siri de raconter une blague.

“Nous savons que les parents jonglent beaucoup en cette période difficile. L’équipe éducative d’Apple a des moyens amusants de faire en sorte que les enfants créent partout”, a déclaré le PDG Tim Cook dans un tweet.

Pour des activités plus amusantes, Apple pointe les parents vers son livre électronique «Tout le monde peut créer un guide pour les tout-petits», disponible gratuitement sur Apple Books.