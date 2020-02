Apple demande de retirer le livre révélateur de l’App Store sur les problèmes de confidentialité

Apple engage une action en justice contre l’ancien directeur de l’App Store allemand Tom Sadowski et l’éditeur Murmann Verlag pour arrêter la circulation d’un livre sur son travail, selon des allégations selon lesquelles il révèle des “secrets d’affaires” confidentiels que l’auteur n’était pas autorisé à divulguer.

Les avocats travaillant pour Apple ont ordonné à Sadowski et à son éditeur de cesser les livraisons de commandes de livres, de rappeler tous les exemplaires du livre qui sont déjà en circulation et de détruire tous les manuscrits du livre. L’éditeur Murmann et l’auteur ont jusqu’à présent résisté aux demandes du fabricant d’iPhone.

Focus rapporte qu’Apple pense qu’il y a des violations de la confidentialité du contrat de travail de Sadowski avec l’entreprise en raison de la publication du livre, car il contient des “secrets d’affaires” qui ont “une valeur économique considérable”.

Apple a insisté sur le fait qu’il soutenait “depuis longtemps une presse libre et soutient des auteurs de toutes sortes”, mais dans ce cas, Sadowski avait “violé sa relation de travail”. Cela inclut les directives d’emploi d’Apple, qui sont «appliquées de manière égale et équitable» à tous les employés.

Sorti mardi en Allemagne, le livre “App Store Confidential” de Sadowski est censé être un aperçu des coulisses du fonctionnement de l’App Store du point de vue de l’ancien manager. Le livre détaille le parcours de Sadowski dans Apple, ses expériences personnelles de travail au sein de l’App Store et ses rencontres avec le PDG d’Apple, Tim Cook.

Sadowski a été un employé d’Apple pendant dix ans, travaillant pour le marketing iTunes pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse avant de diriger les efforts de l’App Store en Allemagne jusqu’en novembre 2019. Après Apple, Sadowski est passé à l’offre de coaching aux startups et fournit des conseils aux entreprises sur leurs applications et leurs stratégies de monétisation.