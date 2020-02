Apple demande une licence pour installer une nouvelle installation de test GPS à Apple Park

Les dépôts auprès de la FCC demandent une autorisation pour une licence spéciale pour installer un équipement GPS montrent qu’Apple prévoit d’augmenter ses tests GPS. C’est la première fois qu’Apple demande une telle licence.

Apple Park, où les nouveaux tests GPS auront lieu si la licence est approuvée

Alors qu’Apple a continuellement inclus et testé des récepteurs GPS avec des iPhones, il a maintenant étendu ces tests avec une nouvelle application à la Federal Communications Commission.

Aux fins de l’octroi de licences, les émetteurs GPS sont inclus dans la législation sur la radiodiffusion et appliqués conjointement par la FCC et la National Telecommunications and Information Administration (NTIA) des États-Unis, qui fait partie du Département du commerce.

Les entreprises souhaitant utiliser des émetteurs doivent demander un dépôt de licence expérimentale, et Apple l’a fait le 23 janvier 2020. La demande n’a pas encore été accordée, mais elle a été présentée par l’ingénieur de conception de systèmes Apple, Harsha Hanumanthaiah.

Hanumanthaiah travaille chez Apple depuis mai 2018 et indique son emploi précédent comme ingénieur chez Qualcomm.

L’application couvre spécifiquement l’installation d’un équipement GPS, répertorié comme une “station de radio nouvelle ou modifiée” dans la définition de la FCC, et l’exploite initialement pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans.

Dans l’application, Apple indique qu’il y a deux objectifs.

“[First] éclairage de la partie de l’installation, située au 1 Apple Parkway, Cupertino, CA, avec un signal GPS pour permettre les tests et l’expérimentation à l’intérieur pour une exploration continue de l’utilisation des technologies GPS dans leurs appareils pour fournir des applications innovantes et continuer à fournir des produits sûrs .

[Second] poursuivre la conception, le développement et l’amélioration des applications GPS existantes afin de fournir une plus grande efficacité et des moyens plus efficaces d’utiliser les informations dérivées du GPS. “

Cela impliquerait qu’Apple installe un émetteur ou un répéteur GPS dans Apple Park afin de mieux contrôler et tester ses propres appareils GPS. Apple prévoit d’utiliser un répéteur GPS appelé Metro GNSS – où GNSS est le terme global pour tous les systèmes de type GPS.

Croquis d’Apple de l’emplacement du périphérique GPS. S’ils avaient su que nous le trouverions, ils auraient peut-être utilisé une règle. Désolé Apple.

Les entreprises qui demandent une telle licence expérimentale doivent spécifier où l’appareil sera utilisé, et cet appareil ne peut pas être déplacé sans que la licence soit renouvelée. Les notes d’Apple sur l’emplacement de l’appareil indiquent qu’il sera dans Apple Park au 1 Apple Parkway. Un croquis avec l’application montre en outre que le Metro GNSS sera installé dans un bureau au deuxième étage.

Bien que cela semble être la première application liée au GPS, Apple a déjà demandé trois fois des licences pour effectuer des tests concernant les radios cellulaires et grand public. Il a été couronné de succès à chaque fois, les demandes étant approuvées après un à deux mois.

Apple a également dû récemment conseiller aux utilisateurs de l’iPhone 5 de mettre à jour leur version iOS en raison d’une modification programmée du réseau GPS mondial.