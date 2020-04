Apple dépend toujours des ingénieurs américains traditionnels et les perd lentement

Apple et toutes les entreprises technologiques externalisent leur travail dans le monde entier, mais il est essentiel qu’elles conservent leurs compétences clés en Amérique – et personne ne forme la nouvelle génération.



Le design le plus moderne d’Apple dépendait des compétences traditionnelles que nous perdons

Les produits Apple disent «Conçu en Californie», mais vous savez que même ce travail de conception fait appel à des talents du monde entier. Ensuite, il y a la fabrication qui est également une entreprise mondiale, même pour le Mac Pro construit au Texas qui a besoin de composants du monde entier. C’est une grande machine à l’échelle de la planète, mais alors que nous cherchons des solutions en dehors des États-Unis, nous perdons des compétences qu’aucun pays ne tente de sauver.

Jony Ive en parlait régulièrement lors de son passage chez Apple. Il a souvent parlé de la difficulté d’embaucher de bons jeunes designers.

“Beaucoup de designers que nous interviewons ne savent pas comment faire des choses, parce que les ateliers dans les écoles de design sont chers et les ordinateurs sont moins chers”, a déclaré Ive au Design Museum en 2014. “C’est juste tragique, que vous puissiez passer quatre ans de votre vie en étudiant la conception d’objets tridimensionnels et non en faire un. “

C’est parfois la même chose avec des produits physiques moins visibles comme le travail d’équipe. En 2012, l’ancien cadre d’Apple Bob Mansfield a annoncé sa retraite.

“Bob a joué un rôle déterminant dans notre équipe de direction, dirigeant l’organisation d’ingénierie matérielle et supervisant l’équipe qui a livré des dizaines de produits révolutionnaires au fil des ans”, a déclaré Tim Cook à l’époque. “Nous sommes très tristes de le voir partir et espérons qu’il appréciera chaque jour de sa retraite.”

C’était en juin 2012, et il a fallu attendre jusqu’en août de la même année pour que Cook trouve un remplaçant – sous l’apparence de Bob Mansfield. Il n’avait pratiquement pas de jours de retraite à consacrer avant d’être réembauché et de prendre en charge ce qu’Apple qualifierait uniquement de “nouveaux produits”.

Apparemment, c’était vraiment un nouveau produit, singulier, et selon le Wall Street Journal, c’est l’Apple Car. AppleInsider l’a décrit comme le projet le plus ambitieux d’Apple, et Mansfield l’a atterri après sa retraite.

Pour une industrie qui semble obsédée par les jeunes, les entreprises technologiques trouvent que l’expérience est difficile à trouver et qu’elle doit être conservée lorsqu’elle existe. L’ingénieur logiciel et créateur d’iMovie Glenn Reid a d’abord fait sa marque chez Adobe puis dans NeXT de Steve Jobs à la fin des années 1980, avant de quitter et d’être réembauché par Jobs chez Apple.

Il a été réengagé deux fois. Reid a expliqué au podcast AppleInsider comment et pourquoi Steve Jobs ne voulait tout simplement pas le laisser partir.

Selon The Information, Apple a également recruté à plusieurs reprises un ingénieur, Mike Janicek, car ils ne peuvent tout simplement pas trouver de nouvelles recrues capables de faire ce dont elles ont besoin.

“Il s’agit d’un problème à l’échelle de l’industrie, pas seulement pour Apple”, a déclaré Janicek à The Information. “Il n’y a pas beaucoup d’ingénieurs de fabrication vraiment expérimentés aux États-Unis.”

“Les enfants ne grandissent plus en travaillant sur des voitures ou en réparant des trucs”, a-t-il poursuivi. “Au lieu de cela, s’ils ont besoin d’une réponse, ils la rechercheront sur Google.”

Janicek, aujourd’hui âgé de 61 ans, était à l’origine un entrepreneur travaillant dans une usine de claviers et souris Apple en 1984. Il a ensuite été ramené de 2002 à 2009 pour superviser la fabrication de connecteurs et de boîtiers.

Et puis il a été embauché à nouveau en 2014 en raison de problèmes avec l’Apple Watch, qui était alors en développement. La montre a été retardée et bien que Janicek possède une expertise dans les arts disparaissants du travail des métaux et de la machine-outil, il était également habitué à faire avancer les choses.

En 2009, las de voyager constamment entre Cupertino et ses fabricants chinois, Janicek a démissionné. “J’avais besoin d’une pause d’Apple.”

Bien que nous puissions supposer que toutes les entreprises tentent cela, The Information indique qu’Apple a décidé de recruter loin de ses domaines technologiques habituels. Par exemple, il a embauché l’expert en peinture automobile John Payne en 2006.

“Si vous me demandiez 10 ans avant de rejoindre Apple si je voulais travailler pour une société informatique, j’aurais ri et dit:” Non, pourquoi auraient-ils besoin de moi? “”, A-t-il déclaré à The Information. Mais son expertise dans le revêtement de couleur des métaux et autres matériaux signifiait qu’il était nécessaire pour l’équipe d’outillage d’Apple.

“Ce que j’ai adoré chez Apple, c’est que vous n’avez pas eu à utiliser la solution de fabrication connue”, a-t-il déclaré. “Vous pourriez prouver quelque chose de nouveau, et si vous n’avez pas essayé 200 choses différentes, vous avez été regardé comme si vous ne faisiez pas votre travail.”

“Les fournisseurs ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent pour repenser des produits pour vous”, a-t-il poursuivi. “Ils choisissent le matériel et les processus et choisissent souvent la solution ou l’équipement connus. Apple voulait la perfection, pas seulement une qualité suffisante.”

Apple a trouvé l’expertise dont elle avait besoin en s’adressant à un expert automobile, et maintenant Microsoft a embauché Payne pour travailler pour eux. Il s’agit d’un petit réservoir de talents et il n’est pas renouvelé, même si c’est crucial.

En 2017, Tim Cook s’est approché autant que jamais de la question publique. “Aux États-Unis”, a-t-il dit, “vous pourriez avoir une réunion d’ingénieurs en outillage, et je ne suis pas sûr que vous puissiez remplir la salle. En Chine, vous pouvez remplir plusieurs terrains de football.”

Il l’a signifié comme un éloge pour la Chine, et à juste titre, mais c’est aussi un véritable résumé de ce que nous avons perdu aux États-Unis.

