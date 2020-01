Apple déploie des cartes améliorées pour tous les utilisateurs aux États-Unis

Jeudi après-midi, Apple a annoncé que tous les utilisateurs aux États-Unis ont accès à des cartes repensées avec une navigation plus rapide et plus précise, ainsi que des vues complètes des points de repère.

Améliorations apportées à Apple Maps, désormais disponibles pour tous les utilisateurs aux États-Unis

Après un lien de plusieurs années de travail, Apple a terminé le déploiement de cette nouvelle expérience Apple Maps aux États-Unis. Il commencera à déployer la nouvelle expérience dans toute l’Europe au cours des prochains mois, au fur et à mesure qu’il construira l’ensemble de données.

“Nous avons décidé de créer l’application de cartes la meilleure et la plus privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui”, a déclaré Eddy Cue, vice-président directeur d’Apple pour les logiciels et services Internet. “C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons exigé que nous reconstruisions la carte à partir de zéro pour réinventer la façon dont Maps améliore la vie des gens – de la navigation au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes – le tout avec l’intimité au cœur.”

La nouvelle expérience Maps d’Apple offre des images interactives au niveau de la rue avec une photographie 3D haute résolution et des transitions fluides et fluides à travers les grandes villes avec Look Around. Les clients de partout dans le monde peuvent naviguer à travers la ville de New York, la baie de San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Houston, Oahu et plus encore.

Look Around d’Apple, sur l’iPad

Les utilisateurs peuvent facilement créer et partager des listes de leurs restaurants préférés, des endroits qu’ils souhaitent visiter ou des meilleurs sites pour leurs prochaines grandes vacances en utilisant Collections. Les favoris permettent une navigation rapide et facile aux arrêts fréquents.

Apple note également des fonctionnalités améliorées dans Maps, notamment:

Informations de transit en temps réel, maintenant à Miami

Partagez l’ETA avec votre famille, vos amis ou vos collègues

L’état du vol

Plans intérieurs des centres commerciaux et des aéroports

Siri Natural Language Guidance aux États-Unis

Survol

En ce qui concerne la confidentialité, Apple s’engage à protéger les informations personnelles.

“Toutes les données collectées par Maps lors de l’utilisation de l’application, comme les termes de recherche, le routage de navigation et les informations sur le trafic, sont associées à des identifiants aléatoires qui sont constamment réinitialisés pour garantir la meilleure expérience possible et améliorer Maps”, explique Apple. “Maps va encore plus loin pour masquer l’emplacement d’un utilisateur sur les serveurs Apple lors de la recherche d’un emplacement via un processus appelé” fuzzing “. Maps convertit l’emplacement précis où la recherche a commencé en un emplacement moins précis après 24 heures et ne conserve pas d’historique de ce qui a été recherché ou où un utilisateur a été. “

Pour créer la nouvelle Apple Maps, qui a fait ses débuts avec iOS 12, Apple a collecté des montagnes de données de cartographie, de navigation, de routage et d’images à partir de plates-formes dédiées telles que les vans Apple Maps. De nouvelles fonctionnalités continuent d’être ajoutées à Maps, comme la vue Look Around dans iOS 13. Semblable à Street View de Google, Look Around fournit des images au niveau de la rue pour la navigation dans le monde réel.

Apple a développé la solution de cartographie complète après le lancement embarrassant de Maps en 2012, la première incursion de l’entreprise dans le monde de la cartographie après avoir abandonné la plupart des services Google intégrés dans iOS 6. Le déploiement d’origine de Maps dans iOS 6 n’était pas fiable et incorporait des données incorrectes, tandis que sa fonction de signature – Flyover – a souffert de problèmes graphiques.

Les critiques étaient si répandues que le PDG Tim Cook a présenté des excuses aux clients frustrés par le logiciel douteux et a promis des améliorations.

“Nous avons lancé Maps au départ avec la première version d’iOS. Au fil du temps, nous voulions offrir à nos clients des cartes encore meilleures, y compris des fonctionnalités telles que les instructions détaillées, l’intégration vocale, les survols et les cartes vectorielles”, Tim Tim Cook dit à l’époque. “Pour ce faire, nous avons dû créer une nouvelle version de Maps à partir de zéro.”