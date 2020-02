Apple désactive l’application iOS de Clearview AI, la société de reconnaissance faciale, pour violation des règles des développeurs

Apple a désactivé le compte de développeur de la startup de technologie de reconnaissance faciale Clearview AI, et par conséquent son application iOS, pour avoir violé les termes de l’accord de développeur d’entreprise du géant de la technologie.

L’interdiction effective, confirmée par Apple vendredi, arrive au milieu d’une tempête de controverses concernant les pratiques d’exploitation et le modèle commercial de Clearview, rapporte BuzzFeed News.

Décrit dans un rapport complet du New York Times en janvier, la technologie Clearview rassemble des photos accessibles au public sur le Web, certaines provenant de sites de médias sociaux, pour alimenter un produit de reconnaissance faciale ostensiblement commercialisé uniquement auprès des forces de l’ordre. La firme a accumulé des milliards de photos et travaille actuellement avec plus de 2 200 organisations dans le monde, selon le rapport.

Il semble que la société tirait parti du programme de développement d’entreprise d’Apple comme solution de contournement à l’examen de l’App Store. Plus tôt cette semaine, BuzzFeed News a rapporté que Clearview utilisait les privilèges de certificat d’entreprise pour distribuer son application iOS à des sociétés privées, notamment Macy’s, Walmart et la NBA, une violation manifeste de la politique d’Apple.

Dans une déclaration à la sortie, un porte-parole d’Apple a déclaré que Apple Developer Enterprise ne devrait être utilisé que pour distribuer des applications au sein d’une seule entreprise.

TechCrunch a déclaré vendredi avoir découvert l’application Clearview dans un compartiment de stockage Amazon S3 accessible au public, permettant à toute personne connaissant le site Web de télécharger, d’installer et d’utiliser le logiciel. La révocation par Apple du certificat de Clearview, cependant, rend l’application inutilisable.

La firme de reconnaissance faciale a également été victime d’une violation de données cette semaine qui a vu toute sa liste de clients volée par des pirates.

Dans le passé, Apple a constaté que de grandes entreprises technologiques violaient les règles de son programme d’entreprise. L’année dernière, Facebook et Google ont vu leurs privilèges révoqués pour la distribution d’applications de «recherche» aux membres du grand public.