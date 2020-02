Apple détaille la technologie de pointe Mac Pro et Pro Display XDR dans des livres blancs

Apple a publié lundi une paire de livres blancs qui offrent un aperçu de haut en bas de la technologie utilisée à la fois dans Mac Pro et Pro Display XDR, les produits Mac les plus puissants et les plus chers de l’entreprise.

Alors que la plupart des informations proposées dans chacun des articles sont couvertes en traits larges sur les pages Web respectives des produits, les nouvelles publications approfondissent les principales fonctionnalités matérielles de Mac Pro (lien PDF) et Pro Display XDR (lien PDF), y compris les explications technologiques, le fonctionnement exact spécifications, schémas de produits et plus encore.

Après une introduction par platitude, la présentation de la technologie Mac Pro d’Apple plonge dans les principales fonctionnalités du bureau, d’un boîtier en aluminium conçu pour l’expansion, aux modules MPX personnalisés et aux cartes Afterburner, et macOS Catalina. Chaque composant majeur et système intégré est étoffé de manière exhaustive, avec une attention particulière accordée au matériel et aux solutions propriétaires.

L’explicateur du module MPX, par exemple, occupe cinq pages de texte et de diagrammes, Apple considérant les caractéristiques de chaque variante – module MPX Radeon Pro 580X, module MPX Radeon Pro W5700X, module MPX Radeon Pro Vega II et module MPX Radeon Pro Vega II Duo – car ils s’appliquent à des cas d’utilisation spécifiques et à l’intégration avec le système plus large.

La présentation de la technologie Pro Display XDR d’Apple est tout aussi précise. Outre une vue d’ensemble des composants de fonctionnement et du matériel spécialisé, le document fournit des informations granulaires concernant les modes de référence intégrés de l’écran, décrivant les couleurs primaires, le point blanc, les fonctions de transfert, la luminance HDR et SDR maximale, le contrôle de la luminosité et les réglages automatiques pour chacun.

Une section décrivant les considérations liées au lieu de travail fournit des informations importantes sur la façon de configurer et d’utiliser correctement l’écran, ainsi que la technologie qui aide à atteindre des performances optimales dans une variété d’environnements.

Apple utilise généralement des livres blancs pour décrire des concepts plus obscurs tels que le cryptage et la technologie de confidentialité du backend, mais dans le passé, il s’est appuyé sur le médium pour expliquer une technologie axée sur le consommateur comme Touch ID et Face ID.

Conçu pour les professionnels, Mac Pro a été lancé en décembre en tant que Mac d’Apple le plus puissant jamais conçu. Le Pro Display XDR qui l’accompagne est monté en commande en même temps qu’un challenger pour des moniteurs de référence plus chers.