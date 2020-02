Apple développe un modèle de casque «AirPods Pro Lite»

Un rapport décrivant les opérations de la chaîne d’approvisionnement d’Apple au milieu de l’épidémie de coronavirus en cours mentionne que la société travaille sur un nouveau produit casque appelé “AirPod[s] Pro Lite, “une potentielle version à faible coût d’AirPods Pro ou d’un AirPod de nouvelle génération.

Citant des sources proches du dossier, DigiTimes rapporte qu’Apple réfléchit à une diversification de ses capacités de production qui déplacerait les commandes d’un soi-disant “AirPod”.[s] Pro Lite “, ainsi que les versions attendues de la prochaine génération d’iPad, d’Apple Watch et d’iMac, de partenaires en Chine à ceux de Taïwan alors que la société traite des retombées du nouveau coronavirus.

La menace continue a “accru les risques de pénurie d’approvisionnement en matières premières et de perturbations des expéditions résultant de la reprise incertaine des opérations normales chez les fournisseurs de composants et les usines d’assemblage en Chine”, selon le rapport paywalled, selon MacRumors.

À quoi exactement DigiTimes fait référence dans sa mention de “AirPod[s] Pro Lite “est inconnu, bien qu’il semble peu probable qu’Apple envisage une version à faible coût de son dernier casque sans fil. Sorti en octobre, les AirPods Pro se vendent 249 $. Ce prix est 90 $ plus cher que les AirPod de deuxième génération qui ont fait leurs débuts en mars dernier et à peine 50 $ de plus que le pack AirPods avec étui de chargement sans fil.

Apple pourrait préparer une nouvelle version d’AirPods, qui n’implémente pas de fonctionnalités AirPods Pro haut de gamme comme la suppression active du bruit et l’égalisation adaptative. Les commentaires du PDG Tim Cook en octobre suggèrent que la société considère les AirPods Pro comme une gamme de produits distincte et non comme un successeur des AirPods, laissant peut-être la porte ouverte pour les futures itérations de l’appareil sans fil d’origine.

“Nous sommes impatients de voir les clients du nouvel AirPod[s] Pro “, a déclaré Cook, répondant à une question concernant les ventes d’AirPods Pro.” Je suppose que celui-ci, en particulier au début, sera des personnes qui ont des AirPods aujourd’hui et qui souhaitent également en avoir une paire pour les moments où elles ont besoin d’une suppression du bruit. “

En plus des AirPods et des AirPods Pro, Apple travaillerait sur un casque supra-auriculaire haut de gamme qui pourrait faire ses débuts en 2020, bien que les rumeurs sur le supposé produit halo remontent à deux ans.

Il convient de noter que bien que DigiTimes fournisse des données quelque peu précises sur certains aspects de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, il est en grande partie incapable de prévoir les futurs produits.