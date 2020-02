Apple développe une série télévisée limitée sur la débâcle de WeWork

Une série limitée basée sur l’histoire de la société immobilière centrée sur la technologie et de l’ancienne startup chérie WeWork est en préparation chez Apple, selon un rapport publié jeudi.

Citant des sources proches du dossier, Variety rapporte que Lee Eisenberg et Drew Crevello travaillent sur une émission Apple TV + encore sans titre basée sur le podcast Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork”.

Un ancien sujet brûlant dans la communauté des startups, WeWork était à un moment évalué à près de 50 milliards de dollars, mais a subi une chute de grâce après une série de rapports détaillés sur la mauvaise gestion et les prétendues relations personnelles du cofondateur et ancien PDG Adam Neumann . Un dossier de prospectus pour une offre publique initiale très attendue a révélé de lourdes pertes qui étaient en partie liées au comportement erratique de Neumann, ce qui a conduit à son éviction en septembre.

WeWork a par conséquent annulé l’introduction en bourse et accepté un plan de sauvetage de SoftBank, laissant à l’entreprise une évaluation d’environ 5 milliards de dollars. Une foule de départs de cadres de haut niveau s’ensuivit alors que le haut laiton nouvellement installé travaillait pour rétablir l’élan. WeWork manque encore de leaders clés, dont un directeur financier et un directeur de la technologie, et n’a pas encore pourvu d’autres postes importants.

Selon le rapport, Lee Eisenberg et Drew Crevello raconteront l’histoire tumultueuse pour Apple. En janvier, Eisenberg, qui a co-créé Apple TV + show “Little America”, a signé un accord global pluriannuel pour fournir du contenu pour le service de streaming d’Apple.

Crevello est un ancien cadre de Warner Bros. dont les crédits passés incluent “Tomb Raider” et “The Grudge 2”.

Au moins deux autres projets majeurs – une émission de télévision et un film – sur WeWork sont en développement dans des studios concurrents. Contrairement au rendu d’Apple, la série et le film sans titre sont basés sur des reportages médiatiques traditionnels et des livres à venir écrits par des journalistes.