Apple développe une variante de l’iPhone SE 2 avec Face ID et un écran de 5,4 pouces

Une rumeur alambiquée mardi suggère qu’Apple travaille sur une mise à jour de l’iPhone 8 qui permute Touch ID pour un module de caméra TrueDepth avec Face ID, permettant l’intégration d’un écran plus grand de 5,4 pouces.

Citant des sources de la chaîne d’approvisionnement qui ont présenté des marchandises au CES 2020, MacOtakara rapporte qu’Apple pourrait développer un suivi iPhone 8 totalisant Face ID aux côtés d’une version très répandue de la technologie Touch ID, les médias ont provisoirement surnommé “iPhone SE 2”.

Le combiné rumeur contiendra un écran de 5,4 pouces dans un boîtier de taille proche de celle de l’iPhone 8, qui lui-même mesurait un peu plus de 5,4 pouces. Un écran de 5,4 pouces serait une amélioration notable par rapport au prédécesseur de l’iPhone SE 2, car l’iPhone 7 et l’iPhone 8 comportaient des écrans LCD de 4,7 pouces.

Un passage à Face ID et, vraisemblablement, la suppression des lunettes supérieure et inférieure de l’iPhone 8 – affectueusement appelé son “front” et son “menton” – libéreront de l’espace pour un affichage plus grand, ont indiqué les sources.

À l’arrière se trouve un appareil photo “beaucoup plus grand” par rapport à l’iPhone 8, tandis que le flash True Tone est censé “revenir” à une taille vue sur l’iPhone 7. Alors qu’un appareil photo plus grand est attendu, à la fois en termes de mégapixels et de taille physique , le commentaire flash True Tone est déroutant car la partie est identique sur iPhone 7 et 8.

Le rapport d’aujourd’hui s’ajoute à une véritable montagne de rumeurs sur “iPhone SE 2”. L’analyste Ming-Chi Kuo a été parmi les premiers à publier des informations sur le prochain combiné à bas prix en juin dernier, affirmant qu’il s’attend à ce que le modèle emprunte la plupart de son matériel interne à l’iPhone 8. Kuo a ensuite révisé ses attentes et a déclaré que le téléphone partagerait des éléments de conception de l’iPhone 8, y compris un écran de 4,7 pouces et Touch ID, tout en incorporant des pièces modernes comme la puce A13 Bionic introduite avec l’iPhone 11.

Plus récemment, l’analyste d’Apple a identifié «iPhone SE 2» pour faire ses débuts en mars en tant que premier des cinq iPhones à être lancé en 2020. Fait intéressant, Kuo pense qu’un iPhone de 5,4 pouces verra le jour cet automne aux côtés d’un modèle LCD de 6,1 pouces et de 6,1 pouces. – et options OLED de 6,7 pouces.

Il est possible que des sources MacOtakara confondent le supposé “iPhone SE 2” avec un modèle attendu de 5,4 pouces qui devrait sortir cet automne, auquel cas le rapport n’offre aucune nouvelle information à part l’adoption d’un facteur de forme plus petit. L’iPhone 11 d’Apple mesure 5,94 pouces de hauteur et 2,8 pouces de largeur par rapport à l’iPhone 8 à 5,45 pouces de hauteur et 2,65 pouces de largeur.

En outre, Kuo a déclaré en décembre qu’il s’attendait à ce qu’Apple sorte un appareil “iPhone SE 2 Plus” avec un écran de 5,5 ou 6,1 pouces en 2021. Le combiné devrait comporter un affichage intégral, mais au lieu de Face ID s’appuiera sur un module Touch ID intégré au bouton d’alimentation.