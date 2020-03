Apple dévoile les meilleures photos prises en mode nuit sur iPhone

Dix juges ont statué sur le concours Apple “Shot on iPhone” Night Mode de janvier et ont sélectionné les six meilleures soumissions.

Crédit photo Ruben P. Bescos, tourné sur un iPhone 11 Pro Max

Les juges du dernier concours Apple “Shot on iPhone” comprenaient Malin Fezehai, Tyler Mitchell, Sarah Lee, Alexvi Li, Darren Soh, Phil Schiller, Kaiann Drance, Brooks Kraft, Jon McCormack et Arem Duplessis.

Avant le 29 janvier, Apple acceptait les soumissions pour “les plus belles photos en mode Nuit des utilisateurs du monde entier”. Les photos gagnantes seront célébrées dans une galerie sur Apple Newsroom, Apple.com et Apple Instagram. Ils peuvent également apparaître dans des campagnes numériques, dans les Apple Stores, sur des panneaux d’affichage ou dans une exposition de photos tierce.

Apple a récupéré les photos partagées sur Instagram et Twitter en utilisant les hashtags #ShotoniPhone et #NightmodeChallenge. Les utilisateurs de Weibo ont participé en utilisant # ShotoniPhone # et # NightmodeChallenge #.

Apple a fourni des conseils pour l’utilisation de la fonction Mode nuit pour la compétition.

Le mode nuit s’active automatiquement dans les environnements peu éclairés. Si l’icône jaune du mode nuit s’affiche, vous photographiez avec le mode nuit.

Le mode nuit détermine l’heure de capture en fonction de la scène et affiche cette heure dans l’icône du mode nuit.

Vous pouvez appuyer sur l’icône du mode nuit et régler le curseur sur Max pour prolonger le temps de capture.

Essayez de soutenir votre iPhone ou d’utiliser un trépied pour une durée de capture plus longue à l’heure la plus sombre de la nuit.