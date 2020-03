Apple dévoile son nouvel iPad Pro avec scanner 3D et prise en charge du trackpad

Apple a dévoilé une mise à jour de ses iPad haut de gamme, les modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces, qui disposent désormais d’un système à double caméra, d’une prise en charge complète du trackpad, d’un scanner LiDAR pour la réalité augmentée et d’un processeur mis à jour.

Le nouvel iPad Pro 2020 avec clavier magique

Apple a réorganisé ses modèles phares d’iPad Pro et leur a donné un système à double caméra qui comprend un objectif ultra-large de 10 mégapixels et un objectif large de 12 mégapixels. Auparavant, l’iPad Pro ne comportait qu’un seul appareil photo de 12 mégapixels à l’arrière, ce qui ajoute un écran large et un zoom à la gamme. La nouvelle mise à jour ajoute également un scanner LiDAR, qui est utilisé pour la détection de profondeur et facilite ainsi le travail en réalité augmentée.

Exécution de l’iPadOS 13.4 récemment mis à jour, les modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces prennent désormais entièrement en charge les trackpads et l’un est le nouveau Magic Keyboard pour iPad. Le clavier séparé est rétroéclairé et se fixe magnétiquement avec un cantilever qui permet à l’iPad Pro de flotter au-dessus des touches.

“Le nouvel iPad Pro présente des technologies avancées jamais disponibles auparavant dans l’informatique mobile”, a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple, dans un communiqué de presse. “En combinant l’écran mobile le plus avancé avec des performances puissantes, des caméras professionnelles, un audio professionnel, le scanner LiDAR révolutionnaire et le nouveau clavier magique avec Trackpad, c’est un autre grand pas en avant pour l’iPad. Il n’y a aucun autre appareil au monde comme le nouvel iPad Pro et nous pensons que nos clients vont l’adorer. “

Le nouvel iPad Pro 2020 (à gauche) et tel que monté dans le nouveau Magic Keyboard (à droite)

«Nous rendons l’iPad encore plus performant et polyvalent en apportant la prise en charge du trackpad à iPadOS», a ajouté Craig Federighi, vice-président senior d’Apple en génie logiciel. “Nous avons soigneusement réfléchi à la meilleure façon d’intégrer l’utilisation du trackpad dans un environnement tactile tout en conservant tout ce que nos clients savent et aiment à propos de l’iPad. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle façon d’interagir avec l’iPad aux millions de personnes utilisant iPadOS aujourd’hui.” “

L’iPad Pro 11 pouces commence à 799 $ et l’iPad Pro 12,9 pouces à partir de 999 $. Les précommandes commencent aujourd’hui et les appareils seront disponibles à partir de la semaine prochaine. L’iPadOS 13.4 requis sera disponible à partir du 24 mars. Le nouveau clavier magique pour iPad Pro ne sera cependant disponible qu’en mai. Il en coûtera 299 $ pour le modèle conçu pour l’iPad Pro 11 pouces et 349 $ pour l’édition 12,9 pouces.

Il s’agit de la première mise à jour matérielle des modèles iPad Pro depuis leur introduction en 2018. C’est l’écart le plus long entre les mises à jour, 2019 étant la seule année à ne pas voir de nouveau modèle depuis l’original en 2015. Et cela signifie que c’est la premier nouveau modèle d’iPad Pro depuis qu’Apple a étendu iOS à sa nouvelle variante iPad OS dédiée.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à niveau aussi radicale que les modèles de l’année dernière – qui ont introduit l’USB-C, l’identification de visage et le stockage jusqu’à 1 To – l’iPad Pro 2020 est une mise à jour notable des spécifications, utilisant la nouvelle puce A12Z Bionic d’Apple.

Mis à part le système de caméra, cependant, ce n’est pas une mise à jour aussi marquée que les modèles 2018 par rapport à leurs prédécesseurs. Par conséquent, il n’est pas certain que cela suffise à attirer de nombreuses personnes qui ont acheté ces modèles précédents, et d’autant plus que les futurs devraient introduire cette connectivité 5G en 2021.