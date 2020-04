Apple dévoile son nouvel iPhone SE au prix de 399 $ seulement

Après des années de rumeurs, Apple a finalement lancé l’iPhone SE 2020, avec le nouveau modèle offrant une bosse de spécifications bien nécessaire tout en maintenant l’abordabilité de l’homonyme.

IPhone SE d’Apple pour 2020

Suite de l’iPhone SE 2016, ou peut-être de l’iPhone 8, le nouvel iPhone SE 2020 poursuit la tendance de fournir une puissance de traitement de niveau phare dans un petit format et un package de grande valeur. Pour la dernière itération, Apple a opté pour un écran LCD de 4,7 pouces, qui est toujours petit par rapport à l’iPhone 11 et aux autres modèles actuels, mais il est légèrement plus grand que l’écran d’origine de l’iPhone SE 4 pouces.

Un autre élément emprunté à l’original est la réutilisation d’anciennes idées de conception vues dans les précédents modèles d’iPhone, avec les nouveaux concepts d’emprunt et éléments de conception de l’iPhone SE de l’iPhone 8. Le principal parmi les éléments empruntés est l’utilisation d’un bouton d’accueil physique et d’un Touch ID , qui ont été éliminées des principales versions de l’iPhone au fil des ans au profit d’un affichage bord à bord avec Face ID.

En réutilisant la conception de l’iPhone 8, Apple a une fois de plus utilisé un châssis métallique avec une bande externe visible autour de l’extérieur, avec un dos en verre pour permettre la charge sans fil.

Options de couleur pour l’iPhone SE 2020

À l’intérieur de l’iPhone SE se trouve un processeur A13 Bionic, le même que celui utilisé sur les lignes iPhone 11 et iPhone 11 Pro, avec 3 gigaoctets de mémoire. C’est, encore une fois, similaire à la façon dont le modèle d’origine utilisait l’A9 avec le coprocesseur de mouvement M9, le dernier processeur de la série A disponible au moment de son lancement.

La connectivité est 802.11ax Wi-Fi 6, avec Bluetooth 5.0. Les antennes LTE sont MIMO 2×2 et l’appareil est à double SIM.

Pour l’appareil photo, Apple a opté pour une seule combinaison capteur et objectif grand angle 12 mégapixels, plutôt que de passer à une configuration double ou triple caméra.

Apple revendique une autonomie similaire à celle de l’iPhone 8. Plus précisément, la société note une lecture vidéo locale jusqu’à 13 heures, une lecture vidéo en streaming jusqu’à 8 heures et jusqu’à 40 heures de lecture audio.

“Le premier iPhone SE a été un succès auprès de nombreux clients qui ont aimé sa combinaison unique de petite taille, de performances haut de gamme et de prix abordable. Le nouvel iPhone SE de deuxième génération s’appuie sur cette excellente idée et l’améliore de toutes les manières – le meilleur système à une seule caméra pour de superbes photos et vidéos – tout en restant très abordable “, a déclaré Phil Schiller, vice-président directeur du marketing mondial d’Apple. “L’iPhone SE offre les performances de pointe de l’A13 Bionic qui permet une grande autonomie de la batterie, prend de superbes modes Portrait et Smart HDR, prend des vidéos incroyables avec un son stéréo, est idéal pour les jeux et la navigation Web ultra rapide, et est construit avec le même les fonctionnalités de sécurité de pointe que nos clients attendent. Nous avons hâte de mettre l’iPhone SE entre les mains des clients. “

Les précommandes pour l’iPhone SE commencent le 17 avril et les livraisons commencent le 24 avril. L’iPhone SE 2 est au prix de 399 $ pour le modèle de capacité de 64 gigaoctets. Trois couleurs sont disponibles, le téléphone étant expédié en noir, blanc et ROUGE (PRODUIT).