Apple dévoilera ses résultats du deuxième trimestre fiscal le 30 avril

Apple a annoncé mardi son intention de révéler ses résultats trimestriels pour le deuxième trimestre fiscal de la société le 30 avril 2020, le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri devraient rejoindre les analystes lors d’une conférence téléphonique après la fermeture des marchés.

Annoncé dans une mise à jour de la page Web des relations avec les investisseurs d’Apple, l’appel à venir est prévu pour le jeudi 30 avril à 14 heures. Pacifique, 17 h Est.

Comme d’habitude, Cook et Maestri devraient fournir des informations financières détaillées sur le segment pour la période de trois mois se terminant en mars, y compris un aperçu des performances étendues de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro. Plus important encore, les dirigeants seront en mesure de faire la lumière sur la réponse d’Apple à la pandémie de COVID-19, qui s’est largement étendue sur le trimestre.

En février, alors que l’étendue totale du virus commençait à se matérialiser, Apple a révisé à la baisse ses estimations trimestrielles, affirmant que la limitation de l’offre d’iPhone et une demande chinoise plus faible que prévu exerceraient une pression à la baisse sur les bénéfices de la société. Apple a promis de fournir plus d’informations sur le coronavirus et son impact sur les activités principales du géant de la technologie lors de l’appel à venir.

Apple a tiré un record de 91,8 milliards de dollars au premier trimestre, battant à la fois ses propres prévisions et les attentes de Wall Street sur les fortes ventes d’iPhone 11.

Avant COVID-19, la société prévoyait des revenus entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars avec une marge brute entre 38% et 39%.

AppleInsider offrira une couverture complète de l’appel des résultats le jeudi 30 avril, à partir de 14 h. Pacifique, 17 h Est.