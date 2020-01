Apple dit qu’un chargeur commun handicaperait l’innovation et ferait gonfler les déchets

Apple a riposté aux nouvelles propositions des législateurs européens pour forcer les smartphones et autres fabricants d’appareils à utiliser un chargeur standard universel, affirmant que les tentatives de le faire passer de Lightning à un autre type de connexion pourraient aggraver les consommateurs et étouffer l’innovation.

Le 13 janvier, la Commission européenne et le Parlement européen ont relancé des plans visant à réduire la quantité de déchets électroniques générés par des chargeurs indésirables, en obligeant les fabricants d’appareils à utiliser les mêmes connexions. L’idée vieille de dix ans, qui a refait surface à plusieurs reprises, avait l’intention de réduire le nombre de connexions aux appareils, et après quelques instants, les fournisseurs sont maintenant largement réduits à utiliser quelques versions d’USB, et dans le cas d’Apple, Lightning.

Les discussions récentes ont suggéré que des pressions supplémentaires pourraient être appliquées pour généraliser l’utilisation d’un chargeur commun. “Nous examinerons une combinaison d’options politiques, y compris des mesures réglementaires et non réglementaires pour atteindre nos objectifs”, a déclaré Maros Sefcovic, vice-président des relations interinstitutionnelles et de la prospective de la CE, en proposant que cela serait pratique pour les consommateurs et minimiserait les déchets électroniques.

À la suite d’un flot de rapports accusant l’Europe de forcer Apple à migrer de Lighting, le fabricant d’iPhone a publié sa première déclaration à ce sujet, rapporte le Financial Times. L’élimination de la foudre, selon elle, causerait des désagréments à des centaines de millions de consommateurs, ainsi que la production d’un “volume sans précédent” de déchets électroniques en train de passer à une autre connexion.

“Nous pensons qu’une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l’innovation au lieu de l’encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et dans l’économie dans son ensemble”, a écrit Apple. “Nous espérons que la Commission continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l’industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies intéressantes aux clients.”

Apple a également commandé une étude de Copenhagen Electronics en décembre sur les connecteurs, et a déterminé que 49% des ménages utilisent différents types de connecteurs, mais seulement 0,4% rapportent qu’ils “rencontrent régulièrement des problèmes importants” avec les appareils de charge en raison d’incompatibilités.

Pour les déchets électroniques, Apple fait valoir que le grand nombre d’accessoires qui utilisent des connexions d’éclairage, y compris des adaptateurs embarqués et des haut-parleurs avec des installations d’accueil, seraient ajoutés à la poubelle en raison du connecteur.

On peut soutenir qu’Apple a déjà amorcé la pompe pour un passage à l’USB-C, comme il l’a fait pour la gamme iPad Pro. Cependant, les rapports sur un tel changement pour l’iPhone 11 et d’autres modèles ont été réduits, soi-disant en raison d’un besoin d’éviter de contrarier les clients et de minimiser les coûts.

En passant à une seule connexion à l’échelle de l’industrie, les règles réglementaires obligeant à utiliser une seule connexion pourraient sans doute rendre plus difficile le développement d’une nouvelle version que tout le monde peut accepter d’utiliser, mais ce doute a été écarté par la Commission. “Toute nouvelle solution de recharge plus performante serait la bienvenue tant qu’il s’agit d’une solution de recharge commune”, a déclaré Sefcovic.