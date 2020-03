Apple diversifie les fournisseurs de lentilles «iPhone 12» face aux craintes du coronavirus

Bien que l’impact du coronavirus sur Apple varie considérablement à travers la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, Ming-Chi Kuo dit que la société manœuvre de manière proactive pour diversifier les fournisseurs d’objectifs pour “l’iPhone 12”.

Comme d’autres secteurs de la chaîne d’approvisionnement d’Apple qui subissent des problèmes causés par l’épidémie de coronavirus, Yujingguang sera affecté par le virus, mais pas de la même manière que Foxconn et d’autres, suggère Kuo de TF Securities. En raison d’un délai de livraison généralement plus court pour la production d’objectifs qui dépend également fortement d’Apple, la société est moins “visible” que les autres fournisseurs de composants.

Dans une note de recherche publiée sur WeChat et vue par AppleInsider, Kuo estime que les revenus du premier trimestre pour la société seront “nettement inférieurs au consensus du marché”, tandis que la visibilité des produits du deuxième trimestre est également assez faible pour le moment.

De l’avis de Kuo, la société perdra son statut de fournisseur exclusif d’objectifs d’appareil photo ultra grand-angle pour les modèles d’iPhone premium d’Apple pour la collection “iPhone 12”, assurant entre 30% et 40% de ses commandes au cours de la période.

Kuo ne dit pas pourquoi l’exclusivité pour le composant de l’iPhone 11 prendra fin, sauf que “Daliguang” obtiendra certaines des commandes spécifiquement pour “l’iPhone 12.” Il est suggéré que cela pourrait aider à “améliorer le taux d’utilisation des capacités” de la production de composants, car de nombreuses usines en Chine affichent actuellement des niveaux de production inférieurs à la normale.

Diversifier vers l’utilisation de sources multiples pour les composants pourrait être une tactique d’Apple pour s’assurer qu’au moins une partie des composants est produite, offrant un niveau de sécurité si un fournisseur devient temporairement indisponible.

En raison du court délai de livraison des lentilles et du fait que Yujingguang possède “environ un mois de stock”, Kuo ne pense pas que le taux d’utilisation des capacités de la société s’améliorera de manière significative “jusqu’en mai au plus tôt”.

Coronavirus et Apple

Le nouveau coronavirus 2019, connu officiellement sous le nom de «2019-nCoV», est un type de coronavirus qui provoque une détresse respiratoire chez ceux qui en sont infectés. Des symptômes pseudo-grippaux se développent, notamment une fièvre, une toux et un essoufflement, suivis du développement d’une pneumonie.

Les adultes de plus de 65 ans et les enfants de moins de trois ans sont les plus à risque, avec de nombreux décès signalés dans l’épidémie impliquant des personnes atteintes de maladies préexistantes comme le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques, ce qui aurait rendu la lutte plus difficile le virus.

Comme d’autres sociétés de technologie, Apple cherche déjà des moyens de poursuivre ses opérations malgré l’épidémie. Le PDG Tim Cook a précédemment reconnu que d’autres sources de composants avaient été sécurisées tandis que la production chinoise ralentissait temporairement.

L’impact en Chine et le ralentissement de la montée en puissance dans le secteur manufacturier ont contraint Apple à modifier ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal, étendant ses prévisions auparavant larges qui tenaient compte des effets probables de l’épidémie.

Les habitants des zones touchées sont avertis de rester chez eux, comme ceux du fournisseur de RAM Apple SK Hynix. Lors de la récente réunion des actionnaires d’Apple, Apple a également proposé un avertissement de virus aux participants qui pourraient avoir détecté le virus lors de leurs déplacements.

Des efforts sont faits pour réparer les dommages causés par le virus, le partenaire d’assemblage Foxconn payant des travailleurs supplémentaires pour retourner dans les usines. Les activités de vente au détail d’Apple en Chine ont été fermées à titre préventif, mais il a depuis ouvert plus de la moitié de ses points de vente dans le pays avec des conditions supplémentaires, telles que des heures d’ouverture limitées et une restriction du nombre de clients autorisés dans un magasin à la fois.

En dehors de la Chine, le virus commence à s’imposer dans d’autres pays, dont l’Italie et la Corée du Sud, tandis que l’Allemagne n’est plus en mesure de suivre les voies d’infection, et des cas apparaissent également aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dimanche, l’usine LG Innotek en Corée du Sud qui fournit à Apple des modules de caméra iPhone fermés, avec l’intention de rouvrir plus tard dans la semaine après l’achèvement des travaux de désinfection.

Le virus a également forcé la fermeture prématurée de grands événements de l’industrie, tels que la Conférence des développeurs de jeux 2020 et le Mobile World Congress 2020, avec des organisateurs d’autres événements à grande échelle et des soirées repensant à rassembler un grand nombre de personnes.

Jeudi, Cook a parlé du virus dans une autre interview, qualifiant Apple de “fondamentalement fort” et résistera à la tempête comme il l’a fait pour d’autres événements et maladies affectant le monde, le coronavirus n’étant qu’une “condition temporaire”.