Apple domine la liste des 100 meilleurs designs des temps modernes

Fortune a publié une liste de 100 produits qu’ils ont considérés comme “les plus grands designs” des temps modernes. Sans surprise, Apple figure en bonne place tout au long.

Crédit d’image: Fortune & MARTIN LAKSMAN

L’iPhone d’Apple est arrivé en tête. Fortune a cité l’innovation sans relâche de l’entreprise dans la conception de matériel et de logiciels comme raison de son succès, affirmant qu’il s’agissait d’un «appareil qui a changé notre façon de vivre».

Bien sûr, l’iPhone n’était pas non plus le seul produit Apple sur la liste. La deuxième place revient au propre ordinateur Macintosh d’Apple, qui a aidé à définir ce que deviendrait l’ordinateur personnel.

L’iPod a pris la dixième place avec un cri spécial à Jony Ive. L’iPod est sorti en 2001 et a changé la façon dont nous écoutons la musique pour toujours. Alors que seul l’iPod Touch reste en production, pour beaucoup d’entre nous, c’est l’iPod qui nous a présenté correctement Apple.

Spot 14 est allé au MacBook Pro, qui «libérait les professionnels créatifs des ordinateurs des postes de travail». Le MacBook Pro a été introduit en février 2006 en tant que Mac portable professionnel, remplaçant le PowerPC G4 et inaugurant l’ère Intel.

Même l’App Store d’Apple a fait la liste – arrivant au numéro 22. L’App Store a donné aux propriétaires d’iPhone la possibilité d’adapter leurs smartphones pour qu’ils soient ce qu’ils voulaient. Depuis 2008, l’App Store est le guichet unique d’Apple pour le contenu spécialement créé pour l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et l’iPod touch. Depuis sa création, plus de deux millions d’applications ont été disponibles pour téléchargement par les utilisateurs, les clients d’Apple téléchargeant plus de 100 milliards d’applications collectivement.

iOS a pris la place numéro 26. Fortune a fait l’éloge du système d’exploitation, le qualifiant de «simple à utiliser, assez puissant pour un travail sérieux».

L’Apple Watch d’Apple a également fait la liste, au numéro 46, avec le slogan “La puissance d’un iPhone dans un emballage pas beaucoup plus gros qu’un timbre-poste.” L’Apple Watch a été un ajout bien accueilli sur le marché des montres connectées. L’Apple Watch a été initialement annoncée en septembre 2014 avec trois caractéristiques clés: une montre précise et personnalisable, une manière intime de se connecter et de communiquer, un compagnon complet de santé et de remise en forme. Cela a depuis évolué vers l’Apple portable d’aujourd’hui centré sur la santé et la forme physique.

Le dernier des produits Apple sur la liste arrive au numéro 64 – Apple Pay. Fortune a salué Apple Pay pour sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Lancé en 2013 aux États-Unis, le programme a depuis été adopté dans plus de 50 pays.

D’autres ajouts notables à la liste incluent les blocs de construction Lego, le Sony Walkman et la bibliothèque Billy d’Ikea.