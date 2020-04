Apple domine le marché indien des smartphones haut de gamme

Les tentatives d’Apple pour accroître sa part de marché en Inde continuent de porter leurs fruits, les iPhones enregistrant une croissance de 79% en glissement annuel au premier trimestre, tout en étant la marque leader dans le segment des smartphones ultra-premium.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, en visite en Inde en 2016

L’Inde est un marché émergent important pour Apple, le producteur d’iPhone déployant des efforts considérables pour progresser sur un marché dominé par des concurrents moins chers. Dans un nouveau rapport analysant le marché, le travail d’Apple porte ses fruits, mais il reste encore beaucoup à faire pour devenir l’un des appareils mobiles les plus utilisés du pays.

Selon les données de Counterpoint Research, le marché des smartphones en Inde n’a augmenté que de 4% en glissement annuel au premier trimestre pour atteindre un peu plus de 31 millions d’unités. Les expéditions globales dans le pays ont augmenté chaque année en janvier et février grâce à une combinaison de lancements d’appareils et de promotions agressives, mais une baisse de 19% a été observée en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

On pense que le ralentissement se poursuivra encore un peu, le gouvernement indien ayant mis le pays en lock-out depuis la semaine dernière en mars, avec une levée prévue de certaines restrictions le 3 mai. “Tout signe de reprise ne commencera probablement qu’à partir du au troisième trimestre, “suggère Counterpoint, ce qui laisse supposer que les expéditions globales de smartphones” diminueront de 10% pour toute l’année civile “.

Pour Apple, malgré le fait que l’industrie dans son ensemble souffre aux mains de COVID-19, elle a réussi à voir une certaine amélioration en Inde au cours du trimestre. Les chiffres de Counterpoint suggèrent qu’Apple était la troisième marque à la croissance la plus rapide de la période avec une croissance de 79%, battue par Realme avec 119% et OPPO à 83%.

De fortes expéditions ont été observées pour l’iPhone 11, avec de multiples remises sur Flipkart, Amazon et d’autres domaines susceptibles d’avoir stimulé les ventes.

Un domaine dans lequel Apple domine est le «segment ultra-premium», estimé à 45 000 roupies (592 $) ou plus. Les chiffres suggèrent qu’Apple était la marque leader, avec une part de marché de 55%.

L’intérêt d’Apple pour l’Inde a conduit l’entreprise à ouvrir son premier Apple Store régional à Mumbai en 2021, tout en approvisionnant simultanément le marché avec des iPhones produits dans le pays.