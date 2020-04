Apple double le don de l’effort de récupération du COVID-19 en Chine à plus de 7 millions de dollars

Apple a doublé son don aux efforts de récupération de COVID-19 en Chine, dépensant 7 millions de dollars pour aider le soutien sur le terrain aux hôpitaux, la récupération de la santé publique et les efforts à long terme pour poursuivre la lutte.

Apple a initialement donné 20 millions de yuans à la China Foundation for Poverty Alleviation, basée à Pékin, qui a offert un soutien à six hôpitaux du Hubei, dont un hôpital de fortune à Wuhan.

Le nouveau don porte le total d’Apple à 7 millions de dollars (50 millions de yuans), ce qui contribuera à financer le rétablissement de la santé publique à plus long terme de la pandémie de COVID-19.

“La Chine a fait preuve d’un esprit et d’une résilience incroyables lors de l’épidémie de COVID-19 et nous sommes reconnaissants à nos équipes, partenaires et clients pour leur soutien en ces temps difficiles”, a déclaré Tim Cook dans un message sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, selon ..

Le 25 mars, Cook a confirmé qu’Apple avait acheté et donnait 10 millions de masques pour les États-Unis et avait promis “des millions d’autres” pour les régions européennes durement touchées par COVID-19.

Apple avait déjà promis de contribuer à la lutte mondiale contre COVID-19, promettant des dons non spécifiés à des “groupes sur le terrain” dans divers pays dès janvier. Le 14 mars, la société avait promis 15 millions de dollars aux efforts de réponse de COVID-19 aux États-Unis et à l’étranger, et a promis de faire correspondre les dons des employés sur une base de deux à un.

Apple a également offert son soutien à des initiatives locales de la Silicon Valley soutenant les citoyens et les entreprises locales, et a promis des dons à la Protezione Civile en Italie pour les aider pendant la pandémie de coronavirus.