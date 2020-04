Apple embauchera toujours 1000 stagiaires pendant la pandémie de coronavirus

Malgré la pandémie de coronavirus forçant une tendance globale à la baisse à l’embauche dans la Silicon Valley, Apple souhaite recruter plus de 1000 stagiaires pour un travail en ligne et en personne au cours de l’été.

Même si le pays continue de s’enfermer avec des mesures de distanciation sociale, Apple prévoit d’embaucher des stagiaires pendant l’été comme d’habitude. Ils s’attendent à ce que plus de 1 000 personnes soient embauchées avec des stages mixtes en ligne et en personne.

Bien que cela puisse sembler contraire à ce qui est recommandé par la mesure de maintien à la maison, Apple est convaincu qu’ils peuvent fournir du travail et payer à ceux qui l’attendent.

Dans une déclaration à Axios, Apple a déclaré qu’ils “offriront à nos stagiaires les mêmes précautions et soins que nous étendons à tous nos autres membres du personnel dans le cadre de la réponse COVID-19 en cours”.

La réponse d’Apple n’est cependant pas inhabituelle dans le secteur de la technologie, car d’autres sociétés ont exprimé un sentiment similaire. Twitter, Salesforce et Intel ont déclaré s’attendre à un nombre normal de stagiaires avec un salaire normal. Microsoft et Amazon attendent leur plus grande classe de stagiaires jamais. Facebook et Lyft jouent les choses en toute sécurité pour l’instant, sans aucun plan officiel pour les stagiaires sur place pour le moment.

Apple a promis un salaire complet à ses employés, même s’ils sont coincés à la maison et ne peuvent pas fournir leurs services habituels. Les employés à temps partiel ont également bénéficié de prestations de santé complètes.

Même les détaillants, lorsque les magasins étaient ouverts, bénéficiaient d’un congé de maladie illimité s’ils présentaient des symptômes de coronavirus.

Apple n’a pas précisé exactement quels avantages ils offraient aux stagiaires, mais il est sûr de dire qu’ils prendront soin de ceux qui cherchent à effectuer un programme de stage d’été.