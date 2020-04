Apple enquête sur son expansion dans un important matériel de santé

Les plans de santé d’Apple semblent désormais s’étendre au-delà de l’ajout de fonctionnalités à l’Apple Watch ou à l’iPhone, car il recherche des techniques de photomédecine à utiliser dans des cas médicaux allant de l’ophtalmologie à la chirurgie.

Ce n’est pas quelque chose que vous allez voir ajouté à l’Apple Pencil. Ce n’est pas quelque chose que Tim Cook est susceptible d’annoncer lors d’une future WWDC aux côtés d’un ARM Mac. Mais les travaux à grande échelle d’Apple sur la santé comprennent désormais des recherches dans des domaines plus associés à l’équipement hospitalier qu’aux iPhones.

«Dispositif et méthode de photomédecine à balayage de zone», le brevet américain n ° 10 617 564, est une demande de brevet détaillée qui couvre un éventail extrêmement large de questions médicales – mais le fait principalement dans un seul but.

“[It is a] système et méthode pour traiter une lésion sur le tissu cible “, dit le brevet.

Actuellement, les soi-disant lésions superficielles – “[meaning that] la lésion est sur ou près de la surface du tissu cible “- peut être traitée à l’aide de la lumière. Le brevet énumère d’innombrables applications, y compris, par exemple, la thérapie photodynamique (PDT) qui, généralement en combinaison avec un médicament photosensible, utilise une source de lumière pour détruire les cellules cancéreuses.

La lumière est également utilisée, par exemple, en «gynécologie, gastro-entérologie et chirurgie thoracique», et Apple note que cette liste est loin d’être exhaustive. Cependant, Apple note également que “bien que les détails des approches varient en raison des différences anatomiques présentées, les fondements fondamentaux sont les mêmes”. Et ce sont ces fondements qu’Apple veut aborder avec ce brevet.

“[Currently] il faut fournir une lumière de traitement à la lésion ciblée », explique le brevet.« À ce jour, cela a été principalement fait avec une application à large pinceau de la lumière sur la lésion et ses tissus environnants. Bien que cela présente l’avantage d’être simple, il limite également l’efficacité clinique ultime en augmentant le profil des effets secondaires. “

En d’autres termes, les «thérapies ne sont pas suffisamment sélectives en fonction du site», et cela pose un problème car «l’irradiation des tissus adjacents provoque plus de dommages que nécessaire». Ce que propose finalement Apple, c’est un nouveau système d’une précision beaucoup plus fine pour viser et utiliser des traitements légers sur les lésions.

“La présente invention résout les problèmes susmentionnés en fournissant un système polyvalent pour effectuer une variété de procédures photomédicales qui est basé sur le balayage contigu d’une source de lumière à onde continue (cw) ou quasi-cw”, revendique le brevet.

Schéma fonctionnel typique du brevet, montrant la disposition des dispositifs au lieu de tout matériel spécifique

Le plan d’Apple est pour un appareil qui combine différents systèmes. Cela commence par un «dispositif de visualisation» pour «capturer une image du tissu cible contenant une lésion». Ensuite, lorsque cette image est acquise, elle dispose d’un système de ciblage qui combine une source lumineuse, un scanner qui peut viser cette lumière et un contrôleur global.

L’appareil Apple capture d’abord une image qui peut montrer précisément où s’étendent les limites de la lésion. Ensuite, il projette «un schéma de traitement sur le tissu cible».

La plupart des dessins de la demande de brevet sont soit des exemples de schémas de lésions, soit des schémas fonctionnels de la combinaison de la source lumineuse et des contrôleurs. Il n’y a pas d’esquisse d’un médecin brandissant un iPhone. Si le brevet d’Apple aboutit à un nouveau matériel, il s’agira de machines de qualité hospitalière plutôt que de quelque chose qui sera présenté dans une démo Today at Apple store.

L’invention est attribuée à Dan Anderson et David Mordaunt, qui ont chacun plus de soixante brevets antérieurs, dont la majorité sont dans des domaines connexes tels que le système et la méthode de détermination de la dosimétrie d’Anderson en photomédecine ophtalmique ou le système de traitement photomédical de Mordaunt. et méthode avec un dispositif de visée virtuel. “