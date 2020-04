Apple enregistre le nom de domaine COVID-19 le même jour que l’annonce de l’API de suivi des contacts

Apple possède désormais un nom de domaine lié à COVID-19, “AppleCoronavirus.com” étant sous le contrôle du fabricant de l’iPhone et pouvant être utilisé pour diriger les utilisateurs concernés vers des applications de suivi des contacts.

L’enregistrement du nom de domaine a eu lieu vendredi, révèle Whois pour AppleCoronavirus.com, le même jour qu’Apple et Google ont annoncé un plan conjoint pour créer une “API de suivi des contacts”. Le domaine expirera le 10 avril 2021, mais il est possible qu’il soit renouvelé pour une autre année une fois la période écoulée.

La société effectuant l’enregistrement au nom d’Apple est CSC Corporate Domains, une société MacRumors signale les registres et protège les noms de domaine pour les entreprises et les grandes entités. Les enregistrements Whois montrent qu’il pointe déjà vers des serveurs de noms sous le contrôle d’Apple, bien que les tentatives de visite de l’URL ne parviennent pas à un site Web réel.

On ne sait pas exactement pourquoi le domaine a été enregistré, mais cela pourrait être pour un certain nombre de raisons. L’un des plus évidents est celui d’un enregistrement défensif, empêchant quiconque de l’enregistrer et de squatter un domaine ou d’utiliser l’adresse à des fins trompeuses.

Étant donné le moment de l’enregistrement coïncidant avec l’annonce du suivi des coronavirus, il est également plausible qu’Apple ait une raison plus constructive pour l’enregistrement. Apple pourrait créer une ressource pour accéder aux applications iOS relatives à COVID-19, en mettant en évidence les applications avec des conseils officiels ou les applications de suivi des contrats créées par le gouvernement qui utilisent Apple et l’API de Google.