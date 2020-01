Apple enregistre un record de 91,8 milliards de dollars au premier trimestre grâce à de fortes ventes d’iPhone 11

Apple a généré 91,8 milliards de dollars de revenus pour le premier trimestre de son exercice 2020 avec un bénéfice par action de 4,99 $, ont révélé les résultats financiers mardi, ce qui en fait la meilleure performance de l’entreprise dans l’histoire.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, sur scène à la WWDC 2019

Le bénéfice global est en hausse de 9% par rapport au premier trimestre 2019, alors qu’Apple gagnait 84,3 milliards de dollars. Ce trimestre de l’année précédente a été notable, le géant de la technologie ayant révisé à la baisse ses prévisions par rapport aux ventes d’iPhones inférieures aux prévisions au cours de la période.

Les propres prévisions d’Apple du dernier trimestre prévoyaient des revenus compris entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars, avec des dépenses d’exploitation entre 9,6 et 9,8 milliards de dollars, et une marge brute entre 37,5% et 38,5%. Pour le trimestre, Apple annonce des dépenses d’exploitation de 9,6 milliards de dollars et une marge brute de 38,4%.

Avant les résultats, le consensus de Wall Street a estimé les revenus à environ 88,4 milliards de dollars, avec un bénéfice par action d’environ 4,54 dollars.

“Nous sommes ravis de déclarer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par une forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et des records absolus pour les services et les appareils portables”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. «Pendant le trimestre des fêtes, notre base installée d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous voyons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients – et un excellent moteur de notre croissance à tous les niveaux. “

L’iPhone a gagné 56 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 52 milliards de dollars l’année dernière. Il s’agissait également du premier trimestre complet de ventes pour l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, disponible depuis environ deux semaines à la fin du trimestre précédent.

Le trimestre est également la première période de vente complète pour l’iPad de 10,2 pouces de septième génération et l’Apple Watch Series 5, lancés en septembre. Les AirPods Pro, MacBook Pro 16 pouces, Mac Pro et Pro Display XDR ont également été lancés au cours du trimestre, mais leur période de disponibilité plus courte affecte l’impact qu’ils ont eu sur les résultats eux-mêmes.

Les revenus des services, un secteur de croissance fiable pour l’entreprise, ont vu leur chiffre d’affaires croître de 17% pour atteindre 12,7 milliards de dollars, en hausse par rapport à 10,9 milliards de dollars en glissement annuel. La catégorie Wearables, Home et Accessories a gagné 10 milliards de dollars, soit une hausse de près de 3 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2019, l’iPad a diminué de 11% à 6 milliards de dollars et Mac s’est contracté de 3% à 7,2 milliards de dollars.

Les prévisions pour le prochain trimestre devraient s’établir entre 63,0 milliards de dollars et 67,0 milliards de dollars avec une marge brute entre 38% et 39%. Les dépenses d’exploitation devraient se situer entre 9,6 et 9,7 milliards de dollars.