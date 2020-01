Apple envisage de louer 200 000 pieds carrés au 11 Penn Plaza de New York

Dans le cadre de son expansion en cours, Apple aurait l’intention de louer une grande partie du 11 Penn Plaza, récemment rénové, à New York.

Des sources proches du dossier affirment qu’Apple envisage de louer environ 200 000 pieds carrés du bâtiment qui a récemment été rebaptisé «Penn 11». On dit que le prix se situe dans le «milieu des années 60» par pied carré – relativement peu coûteux par rapport aux loyers des tours plus récentes.

Le bâtiment est historique et se trouve au milieu de certains biens immobiliers de choix. Construit en 1923, il se trouve à proximité immédiate du Madison Square Garden et est situé entre la 31ème et la 32ème rue ouest, selon un rapport du New York Post de mercredi.

Apple avait précédemment cherché l’ancien bureau de poste de James A. Farley, mais avait perdu en faisant une offre sur FaceBook. Penn 11 et le bâtiment Farley ont été récemment rénovés par Vornado.

Apple est à la recherche de bureaux à Manhattan depuis des mois. En février 2019, des rapports ont affirmé que le géant de la technologie était en négociations avancées pour un emplacement de 60000 pieds carrés dans les 55 Hudson Yards haut de gamme. Des rumeurs plus récentes en août 2019, qui ont mentionné pour la première fois l’intérêt d’Apple pour Farley, suggéraient que la société cherchait jusqu’à 750 000 pieds carrés d’espace dans la ville.

Avec sept magasins Apple Store à Manhattan, Apple loue actuellement 45 000 pieds carrés d’espace de bureau au 100-104 Fifth Avenue.