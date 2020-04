Apple envisage les droits médias de la conférence Pac-12 pour Apple TV +

Apple cherche toujours à conclure un accord sur les droits médias avec la conférence Pac-12, une décision qui vise manifestement à renforcer Apple TV + avec une couverture sportive en direct.



Apple continue d’acquérir les droits multimédias pour diffuser les jeux de la conférence Pac-12.

Apple semble intéressé à acquérir le principal ensemble de droits médias de la Conférence Pac-12 au lieu d’un ensemble uniquement numérique. Actuellement, ESPN et Fox sont les titulaires actuels de ces droits, qui devraient expirer après la saison 2023-2024. Les deux sociétés paient 250 millions de dollars par an pour ces droits.

En décembre 2019, le Wall Street Journal a rapporté qu’Apple avait des conversations “préliminaires” avec Pac-12 dans le but d’apporter du sport à sa plateforme de streaming Apple TV +. Ces discussions se seraient poursuivies tout au long du premier trimestre 2020.

Dans un rapport publié mardi sur les conversations en cours, des sources ont déclaré au Sports Business Daily qu’Apple considère le sport en direct comme un genre de programmation qui peut différencier sa propre entreprise de streaming de ses concurrents. Les sources ont qualifié les conversations avec Apple de «plus intrigantes».

Le président de Pac-12 Networks, Mark Shuken, a déclaré qu’Apple était “très intéressé à en savoir plus sur les droits et à en savoir plus sur l’entreprise pour déterminer s’ils seraient ou non un partenaire viable en 2024”.

Une autre raison pour laquelle Apple prend au sérieux Pac-12 semble être la proximité. La conférence Pac-12 est basée dans l’arrière-cour d’Apple dans la région de la baie de San Francisco. Le géant de la technologie de Cupertino porte déjà l’application Pac-12 sur l’Apple TV, et Shuken a déclaré que Pac-12 a travaillé avec Apple “pour expérimenter différents produits que nous avons”.

Apple n’est qu’un des géants de la technologie que Pac-12 prévoit de faire de sérieuses offres à l’automne 2024. D’autres sociétés comme Facebook, Amazon, Google et Netflix, qui sont restées relativement silencieuses lors des discussions sur les droits de la NFL et de la MLB, peuvent également être impliquées dans les discussions. avec Pac-12.

Shuken a ajouté que d’ici 2024, le paysage des médias numériques sera probablement très différent, peut-être en partie à cause des services de streaming sportifs récemment lancés comme ESPN + et Peacock.