Apple envisage une expansion à Munich avec une location de bureaux de 322 000 pieds carrés

Apple accroît ses opérations en Allemagne après avoir conclu un accord de location d’un immeuble de bureaux entier qui est encore en construction à Munich, un emplacement qui pourrait contenir 1500 autres employés une fois achevé en 2021.

Un rendu de l’immeuble de bureaux de Karl (Chipperfield Architects)

L’immeuble de bureaux “Karl” est en cours de construction sur l’ancien site Mahag sur la Karlstrasse à Munich, et l’emplacement devrait offrir environ 30 000 mètres carrés (322 917 pieds carrés) d’espace au sol. Bien qu’il soit toujours en construction, les propriétaires de l’immeuble ont confirmé que l’ensemble du bâtiment avait été loué à un seul client anonyme.

Bien qu’Apple ne commente généralement pas les accords en cours concernant ses espaces de bureau, Sueddeutsche rapporte que Clemens Baumgartner, un consultant en affaires, a confirmé l’implication de l’entreprise. Le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait rencontré Baumgartner à l’Oktoberfest lors d’une visite en Allemagne fin 2019.

“Cela garantira et créera des emplois de haute qualité dans notre ville”, a déclaré M. Baumgartner. “J’utilise l’Oktoberfest pour entrer en contact avec des acteurs commerciaux et pour parler des avantages de Munich en tant que lieu de technologie et de science. Si M. Cook a trouvé des retours positifs, je serais heureux.”

Apple exploite actuellement son Bavarian Design Center à Munich, l’un des lieux de visite de Cook, qui accueille environ 300 ingénieurs du monde entier. Dans une interview, Cook a suggéré que la ville était précieuse car une équipe pourrait y être constituée qui ne pourrait pas être créée ailleurs, tout en citant l’offre de diplômés des universités voisines comme un atout précieux pour la ville.

Il n’est pas clair si le centre de design bavarois existant sera déployé dans les nouveaux bureaux ou fonctionnera séparément, mais Apple recherche déjà des personnes pour augmenter les effectifs. Plus de 60 profils d’emploi ont été mis en place pour le site de Munich, couvrant une variété de sujets de recherche et développement.

Étant donné l’acquisition par Apple des activités de modem d’Intel en juillet, il est plausible qu’une partie de l’espace de bureau puisse être utilisée pour les ingénieurs d’Intel basés en Allemagne qui ont travaillé dans le domaine.

Apple n’est pas le seul géant de la technologie intéressé par Munich, Google ayant déclaré en octobre qu’il augmenterait ses effectifs actuels à Munich de 1000 employés à 1500, avec des plans pour construire environ 41000 mètres carrés d’espace de bureau. Amazon et Microsoft ont également leur siège social allemand dans la ville.