Apple envoie des colis de soins aux employés bloqués en Chine

Apple n’a pas oublié ses employés en Chine isolés à cause du coronavirus et leur envoie des colis de soins contenant de la nourriture, des fournitures médicales et un iPad.

Les kits de soins contiennent des collations, des masques faciaux et même un nouvel iPad de 10,2 pouces. Une lettre d’Apple à l’employé est également jointe aux articles.

Chers collègues du Hubei et de Wenzhou,

Nous espérons que cette note vous trouvera en bonne santé. Depuis la dernière communication avec vous, nous comprenons que vous restez tous forts en cette période difficile. Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre meilleur soutien, à vous et à vos familles. Le Hubei et la ville de Wuhan ont été les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus, qui a coûté la vie à 2 835 personnes en Chine.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux, au nom de toute l’équipe Apple, ainsi qu’un autre CareKit pour vous et vos familles. Dans le kit, vous trouverez des articles de confort et un iPad qui peuvent être utilisés pour faciliter l’apprentissage en ligne des enfants ou aider à passer le temps pendant le séjour prolongé à la maison.

De plus, une série de services de conseil et de consultation ont été spécialement préparés pour vous afin de vous aider à traverser cette période.

Un message contenant la lettre et le contenu du paquet sur le réseau social chinois Weibo a été découvert par MacRumors samedi matin.

Le coronavirus 2019 continue de balayer le monde. De nouveaux cas apparaissent chaque jour dans le monde et le virus continue d’être un problème grave en Chine. AppleInsider a couvert l’épidémie et ses dommages potentiels à Apple et à sa chaîne d’approvisionnement depuis janvier. Alors que nous approchons des annonces de nouveaux produits et d’un autre cycle de produits iPhone, le manque d’installations pleinement opérationnelles en Chine peut avoir mis Apple en retard sur le calendrier de production.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est optimiste quant à l’état des choses et que la Chine maîtrise le virus.