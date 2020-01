Apple est le premier fournisseur mondial de smartphones au quatrième trimestre, selon un rapport

Tirée par la demande de l’iPhone 11, très populaire, la part d’Apple sur le marché mondial des smartphones a dépassé tous ses concurrents au quatrième trimestre 2019, selon des statistiques publiées mercredi.

IPhone 11 et iPhone 11 Pro d’Apple.

Selon les dernières estimations de Strategy Analytics, Apple a expédié 70,7 millions d’iPhones au cours de la période de trois mois se terminant en décembre pour prendre une part de 18,9% du marché mondial. Ce chiffre est en hausse de 7% par rapport à 65,9 millions d’unités au trimestre de l’année précédente, lorsque Apple occupait la deuxième place derrière Samsung.

Les expéditions d’iPhone toute l’année sont fixées à 197,4 millions d’unités pour 2019.

“Il s’agit de la meilleure performance de croissance d’Apple depuis 2015”, a déclaré Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics. “La part de marché mondiale des smartphones d’Apple est passée de 18% à 19% au cours de la dernière année. Apple se redresse, en raison de la baisse des prix de l’iPhone 11 et d’une demande plus saine en Asie et en Amérique du Nord.”

Près de Apple, Samsung a expédié 68,8 millions de smartphones pour une part de marché de 18,4% au dernier trimestre de 2019. Le titan technologique coréen a déplacé 69,3 millions d’unités pour une part de marché de 18,4% en 2018.

Huawei s’est classé troisième pour le trimestre avec 56 millions d’envois et une part de marché de 15%, tandis que Xiaomi est arrivé quatrième avec 33 millions d’unités expédiées pour 8,8% du marché. Oppo a complété le top cinq, qui a géré 30,5 millions d’expéditions et une part de marché de 8,1%.

Dans l’ensemble, les expéditions mondiales de smartphones sont restées stables au quatrième trimestre, à 376 millions d’unités, contre 374,5 millions d’unités au cours de la même période en 2018.

L’iPhone d’Apple a renoué avec la croissance au cours du trimestre important des fêtes de fin d’année, grâce à la forte demande pour les derniers modèles sortis en septembre, en particulier l’iPhone 11 $ à un prix abordable. Consensus de Wall Street et propre orientation d’Apple.