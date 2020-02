Apple est responsable de millions de dollars de salaires impayés après que le tribunal a rendu illégales les vérifications des sacs des employés des commerces de détail

La Cour suprême de Californie, dans une décision rendue jeudi, a conclu qu’Apple avait enfreint la loi de l’État en ne payant pas les travailleurs du commerce de détail pour le temps qu’ils avaient passé à participer à des fouilles obligatoires de sacs et d’appareils, laissant l’entreprise responsable de millions de salaires impayés.

Dans une décision unanime (lien PDF), le tribunal estime que les employés étaient et sont sous le contrôle d’Apple lors des recherches de sortie obligatoires des sacs, emballages, appareils et autres articles. À ce titre, Apple est tenu d’indemniser ses employés pour le temps consacré au programme anti-vol, qui dans ce cas représenterait jusqu’à 20 minutes d’une valeur de centaines ou de milliers de dollars par an.

Le juge en chef Tani Cantil-Sakauye note que les tribunaux devraient tenir compte d’un certain nombre de facteurs lors de l’évaluation des comportements contrôlés par l’employeur, notamment l’emplacement, le degré de contrôle exercé par l’employeur, les avantages pour les employés et les conséquences disciplinaires. En appliquant la logique à la présente affaire, “il est clair que les plaignants sont soumis au contrôle d’Apple en attendant et pendant les recherches de sortie d’Apple. Les recherches de sortie d’Apple sont nécessaires dans la pratique, se produisent sur le lieu de travail, impliquent un degré de contrôle important , sont imposées principalement au profit d’Apple et sont appliquées par menace de discipline “, écrit Cantil-Sakauye.

La politique d’Apple exige que les employés de vente au détail toutes les heures se soumettent à une recherche de paquets et de sacs personnels à la fin de chaque quart de travail et lorsqu’ils sortent pour les pauses repas. Les contrôles sont effectués 24 heures sur 24, ce qui signifie que les travailleurs ne sont pas payés pour la procédure obligatoire.

Deux anciens employés ont initialement mené un recours collectif contre Apple en 2013, cherchant à obtenir une compensation pour le salaire minimum impayé, les heures supplémentaires non rémunérées et le temps d’attente non rémunéré. Le tribunal de district américain du district nord de la Californie a rejeté l’affaire en 2015, estimant que les plaignants auraient pu contourner les recherches d’Apple en n’apportant pas de sac au travail.

En appel, la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit a demandé à la Cour suprême de Californie des éclaircissements sur la question de savoir si les fouilles de sacs sont “indemnisables en tant que” heures travaillées “” en vertu de la California Industrial Welfare Commission Wage Order.

Pour sa part, Apple fait valoir que les mesures anti-vol sont à l’avantage de ses employés, notant qu’elle aurait pu interdire tous les sacs et appareils du lieu de travail. Le tribunal dans sa décision d’aujourd’hui n’était pas d’accord et a interprété la politique comme un avantage pour Apple.

“Dans les circonstances de cette affaire et les réalités de la vie ordinaire du 21e siècle, nous trouvons la prétention farfelue et intenable d’Apple selon laquelle sa politique de fouille des sacs peut être justifiée comme offrant un avantage à ses employés”, a déclaré le tribunal.

Comme l’a noté Bloomberg Law, qui a rendu compte de la décision plus tôt dans la journée, le tribunal a également contesté les allégations d’Apple suggérant qu’il offrait aux employés une commodité en leur permettant d’amener leur iPhone au travail.

“L’ironie et l’incohérence de l’argument d’Apple doivent être notées”, indique la décision, faisant référence aux déclarations publiques d’Apple sur la nécessité des smartphones. “Sa caractérisation de l’iPhone comme inutile pour ses propres employés est en contradiction directe avec sa description de l’iPhone comme faisant partie intégrante et intégrale de la vie de tous les autres.”

Le tribunal souligne également une interview de 2017 avec le PDG d’Apple, Tim Cook, qui a déclaré que des appareils comme l’iPhone “sont devenus si intégrés et font partie intégrante de nos vies, que vous ne penseriez pas à quitter la maison sans lui”.

Le cas d’Apple reviendra au neuvième circuit qui, comme le rapporte Bloomberg Law, a relancé des cas similaires de vérification des sacs impliquant Nike Retail Services Inc. et Converse Inc.