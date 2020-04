Apple et Emerson Collective font un don de 12 millions de dollars au nouveau America’s Food Fund

L’America’s Food Fund a été lancé grâce à un don de 12 millions de dollars du collectif Emerson de Laurene Powell Jobs et d’Apple.

Apple et Emerson Collective font un don au America’s Food Fund

L’America’s Food Fund est un effort d’Emerson Collective, d’Apple et de la Fondation Ford pour fournir un financement à des bénéficiaires tels que World Central Kitchen et Feeding America. Il s’agit d’une réponse à la croissance rapide du chômage et à la perte de stabilité financière dans les foyers à travers le monde alors que la pandémie de coronavirus s’intensifie.

L’expansion de l’entreprise a été lancée à partir d’une page Go Fund Me.

“Dans les quartiers et les communautés du pays, la faim est un problème auquel les gens, y compris les familles et les enfants, sont confrontés chaque jour”, explique la page de l’initiative. «Nos populations les plus vulnérables – les enfants qui ne sont pas scolarisés et dépendent des programmes de repas scolaires, les familles à faible revenu, les personnes âgées et les personnes confrontées à des interruptions de travail – sont confrontées à de grands obstacles pour obtenir un accès sûr et cohérent aux repas.»

Le site poursuit en disant que “plus de 37 millions de personnes ont eu du mal à savoir d’où leur prochain repas pourrait provenir quotidiennement, un nombre que nous voyons augmenter à un rythme exponentiel”.

Le World Central Kitchen et Feeding America sont les premiers bénéficiaires. Le programme et en ajoutera plus au fil du temps.

Oprah Winfrey a ajouté au don avec une contribution de 1 million de dollars au America’s Food Fund et 9 millions de dollars supplémentaires à d’autres fonds alimentaires réputés.

Tim Cook a également noté le lancement du programme sur Twitter.

Apple est fier de soutenir @WCKitchen et @FeedingAmerica de @ ChefJoseAndres. Nous ne pouvons surmonter cette crise que si nous nous assurons que chaque personne dispose des éléments essentiels dont elle a besoin pour prendre soin d’elle-même, de sa famille et des personnes vulnérables de sa vie. https://t.co/Hd5iioL4bD

– Tim Cook (@tim_cook) 2 avril 2020

Apple a fait des dons à des fonds locaux et à des organisations mondiales tout au long de l’épidémie de coronavirus. Ce dernier fonds s’ajoute aux 15 millions de dollars de contributions annoncés précédemment pour la réponse aux coronavirus.

Apple a également fourni des dons sous forme de masques faciaux. Apple a déjà fait don d’au moins 10 millions de masques et tente de s’approvisionner davantage pour les dons comme ils le peuvent. Les masques donnés jusqu’à présent proviennent de magasins qu’ils avaient sous la main après que les incendies de forêt en Californie ont exigé de garder des masques à portée de main en cas d’urgence.

La société a une nouvelle application d’information COVID-19 pour plus d’informations sur la façon de vous protéger ou d’obtenir de l’aide.

AppleInsider couvre le coronavirus depuis février, car il s’est propagé à travers le monde. Lisez nos conseils sur le travail à domicile, comment organiser correctement des vidéoconférences et où le coronavirus peut vivre sur les surfaces des appareils.