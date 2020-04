Apple et Google détaillent le programme de suivi des contacts COVID-19, se concentrent sur la confidentialité

Apple et Google ont fourni lundi plus de détails sur leur prochaine technologie de recherche des contacts, notant que le programme restera volontaire et que seules les organisations de santé publique seront en mesure de créer des applications conçues sur la plateforme.

Une illustration de comment et quand les utilisateurs recevront une notification du système.

Vendredi, les géants de la Silicon Valley ont annoncé une nouvelle technologie Bluetooth multiplateforme qui pourrait aider à suivre et finalement réduire la propagation du coronavirus.

Les solutions de suivi des contacts sont conçues pour suivre la propagation des virus en créant un historique complet des personnes avec lesquelles une personne infectée ou potentiellement infectée a été en contact pendant une période de temps définie. Apple et Google cherchent à numériser, et donc à automatiser largement, ce qui est traditionnellement un processus manuel.

Le système, qui fonctionnera sur Android et iOS, sera publié en deux phases. Tout d’abord, Apple et Google publieront des API de développement que les organisations de santé publique peuvent utiliser pour créer des applications de suivi des contacts. Une deuxième phase verra cette fonctionnalité plus profondément intégrée dans les systèmes d’exploitation iOS et Android, renonçant au besoin d’une application. L’intégration du système d’exploitation pourrait également économiser la batterie en minimisant le traitement en arrière-plan et en facilitant les exigences de communication Bluetooth.

À chaque étape, Apple et Google ont déclaré que le système était construit sur les principes de “confidentialité, transparence et contrôle des utilisateurs”.

Une fois mise en œuvre, la technologie utilisera le matériel Bluetooth embarqué d’un appareil pour garder un œil sur qui le propriétaire entre en contact. Si l’un de ces contacts se révèle plus tard positif à COVID-19, toutes les personnes avec lesquelles il est entré en contact seront prévenues.

Apple et Google ont conçu le système à partir de zéro pour respecter des politiques de confidentialité strictes. Aucune donnée de localisation ou information personnellement identifiable n’est collectée, et l’identifiant Bluetooth de chaque appareil changera périodiquement pour empêcher le suivi indésirable.

Les sociétés ont également confirmé lundi que le système nécessitera le consentement explicite des utilisateurs et que seules les autorités de santé publique pourront l’utiliser pour gérer et suivre la pandémie en cours.

De plus, la liste des personnes avec lesquelles un utilisateur entre en contact n’est stockée que localement sur un appareil et n’est pas partagée à moins qu’il ne choisisse de la partager, par exemple après un diagnostic positif. L’identité réelle des personnes testées positives pour COVID-19 n’est pas révélée à Apple, Google ou à d’autres utilisateurs.

Pour lutter contre les risques d’abus ou de faux positifs, il apparaît également que les notifications ne seront envoyées que si une autorité de santé publique confirme un diagnostic.

Apple et Google ont déclaré que la première phase du déploiement du suivi des contacts aura lieu à la mi-mai, la deuxième mise à jour du système d’exploitation devant arriver “dans les prochains mois”.