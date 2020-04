Apple et Google doivent convaincre le public que la recherche des contacts est sécurisée, selon un sénateur

Un sénateur américain a déclaré qu’Apple et Google doivent encore convaincre le public que leur nouvelle application de recherche de contacts COVID-19 respectera la confidentialité et la sécurité des utilisateurs.

Les systèmes Apple et Google utiliseront Bluetooth pour surveiller la proximité d’un utilisateur avec les autres, y compris ceux infectés par COVID-19.

Le 10 avril, les deux géants de la technologie ont annoncé un partenariat pour développer et déployer une technologie de traçage des contacts mobiles multiplateforme qui pourrait aider à freiner la propagation de COVID-19.

Dans une déclaration à . mercredi, le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a déclaré que les deux sociétés “ont beaucoup de travail à faire pour convaincre un public légitimement sceptique qu’elles tiennent pleinement à la confidentialité et à la sécurité de leurs efforts de recherche des contacts. . “

Le sénateur Blumenthal et deux autres membres démocrates du Congrès ont déjà exprimé leurs préoccupations concernant les efforts menés par la Maison Blanche pour recueillir des informations sur la santé des Américains pendant la pandémie de COVID-19.

Le suivi des contacts est un processus permettant de suivre la propagation d’une maladie en établissant un historique des personnes avec lesquelles une personne infectée a été en contact au cours d’une période donnée. Le système conçu par Apple et Google automatise largement ce processus en utilisant des signaux Bluetooth à courte portée, des bases de données locales sécurisées, des identifiants d’appareil anonymisés et d’autres technologies mobiles modernes.

Les deux sociétés ont déclaré que leur système de recherche des contacts, qui sera initialement déployé comme cadre permettant aux organisations de santé publique de créer des applications, est conçu en tenant compte de la “confidentialité, de la transparence et du contrôle des utilisateurs”.

La technologie sera entièrement volontaire à chaque étape et prendra des mesures pour protéger l’identité des utilisateurs en utilisant des identifiants Bluetooth rotatifs et en stockant ces données localement sur un appareil jusqu’à ce qu’une personne testée positive pour la maladie choisisse d’en informer le système. Dans un tel scénario, l’appareil de cette personne envoie 14 jours de clés de contact à un serveur central, qui est ensuite abattu par d’autres appareils participant au programme. Les balises de diffusion positives sont recoupées avec des listes de contacts stockées localement et, si une correspondance est trouvée, le destinataire est averti qu’il est récemment entré en contact avec une personne testée positive pour le virus.

Les API de suivi des contacts Android et iOS devraient être disponibles en mai, tandis que l’intégration au niveau du système d’exploitation devrait suivre.

Apple et Google ont détaillé les protections de la confidentialité du système lors d’un point de presse lundi.