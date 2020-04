Apple et Google lancent une initiative conjointe de recherche des contacts pour lutter contre la propagation du COVID-19

Apple et Google ont annoncé un effort conjoint pour utiliser la technologie Bluetooth afin d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du COVID-19 dans le monde.

Applications et références COVID-19 existantes d’Apple

À partir de mai, les deux sociétés publieront des API qui permettront l’interopérabilité entre les appareils Android et iOS en utilisant des applications des autorités de santé publique pour suivre la propagation de COVID-19. Ces applications officielles seront disponibles pour les utilisateurs à télécharger via leurs boutiques d’applications respectives.

Apple et Google travailleront au fil du temps pour activer une plate-forme de suivi des contacts plus large basée sur Bluetooth. Les deux sociétés intégreront les fonctionnalités d’Android et d’iOS dans leur ensemble, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes de participer, ainsi que d’interagir avec un écosystème plus large d’applications et les autorités sanitaires gouvernementales. Apple dit que l’intégration plus profonde arrivera “dans les prochains mois”.

“Nous tous, chez Apple et Google, pensons qu’il n’y a jamais eu de moment plus important pour travailler ensemble pour résoudre l’un des problèmes les plus urgents au monde”, a déclaré le communiqué conjoint. “Grâce à une coopération et une collaboration étroites avec les développeurs, les gouvernements et les prestataires de santé publique, nous espérons exploiter le pouvoir de la technologie pour aider les pays du monde entier à ralentir la propagation du COVID-19 et à accélérer le retour de la vie quotidienne.”

La paire a déjà publié un projet de spécifications de la technologie sous-jacente. La documentation disponible comprend la spécification Bluetooth qui sera utilisée pour suivre la propagation, la spécification de cryptographie et une API de framework. Apple note que le trio de documents est sujet à modification et extension.

“La confidentialité, la transparence et le consentement sont de la plus haute importance dans cet effort, et nous sommes impatients de développer cette fonctionnalité en consultation avec les parties prenantes intéressées”, ont déclaré Apple et Google. “Nous publierons ouvertement des informations sur notre travail pour que d’autres puissent les analyser.”

Apple a déjà établi un partenariat avec le CDC pour fournir une application iOS publique COVID-19, qui contient des conseils sur la recherche de symptômes, ainsi que des conseils d’auto-entretien. L’application est disponible aux États-Unis et la majorité de ses conseils s’adressent aux utilisateurs de tous les États. Cependant, Apple a également ajouté des sections spécifiques à l’État qui donnent accès aux pages coronavirus de leurs services de santé régionaux.

L’application existante sans suivi des contacts est disponible pour iPhone et iPad. Les mêmes informations sont disponibles sur le site Web distinct d’Apple COVID-19, qui est également régulièrement mis à jour.