Apple et M. Night Shyamalan poursuivis en justice, accusés d’avoir plagié un «serviteur»

Un procès déposé mercredi accuse Apple et le cinéaste M. Night Shyamalan d’avoir copié directement une grande partie du film de 2013 “La vérité sur Emanuel” dans la production de “Serviteur”.

Le procès, déposé dans le district central de Californie, division ouest, par Francesca Gregorini, examine en détail les similitudes de ton, d’intrigue et de style entre la fonction Apple TV + “Servant” et la production de 2013 de “La vérité sur Emanuel”. Les deux productions impliquent une poupée “reborn” assistée par une nounou engagée, avec des thèmes similaires et des techniques de tournage allégués tout au long.

“[The] la description de l’intrigue d’Emanuel pourrait tout aussi bien être appliquée à «Serviteur», faite six ans plus tard. Et ce n’est que le début des points communs entre les deux œuvres “, affirme le dossier.” Ces similitudes incluent non seulement des points de tracé parallèles, mais aussi des personnages, des scènes, des choix de réalisateur et des modes de narration étonnamment similaires – et très idiosyncratiques. “

Gregorini affirme que non seulement le cœur de l’histoire a été soulevé en gros, mais également d’autres éléments, notamment le deuil et l’attachement émotionnel après la perte.

Comme dans Emanuel, un thème central de Servant implique la dévotion réciproque extraordinaire et presque irrationnelle entre la mère et la nounou. Dans les deux œuvres, l’adoration de la nounou par la mère découle de son chagrin et de son refus de perdre un enfant. Elle canalise illusoirement ses instincts maternels vers une poupée, mais les dirige également plus sincèrement vers la fille de substitution vulnérable réelle qui prend soin de son «bébé». Dans les deux œuvres, les sentiments profonds de la nounou pour son employeur découlent du désir d’une mère perdue, qu’elle trouve satisfaite par une nouvelle figure de mère qui a un besoin urgent d’un enfant.

Le dossier de plainte indique qu’Apple renvoie les demandes de renseignements sur la production à l’avocat de Shyamalan. Lorsque l’avocat de Shyamalan a été contacté par les avocats du plaignant, la réponse aurait été qu’ils ne pouvaient pas parler pour Apple. En outre, des accusés non spécifiés auraient déclaré que “Serviteur” était dans une forme de développement bien avant la production de “La vérité sur Emanuel”.

Le costume n’est pas limité à Apple et Shyamalan. Sont également répertoriés quatre autres sociétés de production, cinq membres du personnel de production et 10 «John Does», vraisemblablement d’autres membres du personnel impliqués dans la production de «Servant».

Shyamalan a déjà été accusé de plagiat. En 2003, le scénariste Robert McIlhinney a allégué que “Signs” avait des similitudes avec le script non publié “Lord of the Barrens: The Jersey Devil”. L’année suivante, Margaret Peterson Haddix a discuté de poursuivre Shyamalan avec l’éditeur Simon & Schuster pour des similitudes entre “The Village” et “Running out of Time”, un roman de 1996. L’auteur Orson Scott Card a également affirmé que certaines parties de “The Sixth Sense” ont été tirés du roman “Lost Boys”, mais il n’a jamais poursuivi.

Gregorini réclame tous les dommages-intérêts, une injonction contre toute production ultérieure, le rappel de tout inventaire du matériel contrefait, la destruction supervisée de tout inventaire, la restitution de tous les produits et les dommages-intérêts punitifs.