Apple et ses employés ont fait don de plus de 100 millions de dollars à des œuvres caritatives en 2019

Dans une histoire mettant en évidence la charité d’un employé d’Apple, Saints of Steel, Apple a révélé que les employés d’Apple en partenariat avec l’entreprise avaient fait don de plus de 100 millions de dollars à une œuvre caritative en 2019 seulement.

Jaz Limos est originaire de San Francisco et est directeur de l’Apple Park Visitor Center à Cupertino. Une rencontre fortuite avec son père éloigné en 2016 lui a fait réfléchir à ce qu’elle pourrait faire pour redonner à la communauté dans laquelle elle a grandi.

“J’ai commencé à devenir obsédé par, pourquoi les gens s’ouvrent-ils sur une chaise?” Limos dit. “Quand j’ai reconnu qu’il y avait tellement d’options fragmentaires différentes pour que quelqu’un puisse obtenir de l’aide, que le point d’entrée devait être juste là où vous pouvez établir des relations avec un barbier était une façon très organique de s’ouvrir et de se sentir mieux.”

Limos a fondé Saints of Steel. L’organisation est un salon de coiffure pop-up sans but lucratif et un événement de relooking pour les personnes dans le besoin à la recherche d’un emploi, d’un logement et d’un nouveau départ.

Au cours de sa première année, l’organisation a été presque entièrement financée par des bénévoles et des dons d’Apple. Environ 80% des premières années de dons de Saints of Steel provenaient de la plate-forme de dons d’entreprise d’Apple, Benevity, et 74% de celles-ci provenaient d’Apple lui-même.

«Notre conseil d’administration, lorsque nous avons commencé, était principalement composé d’employés Apple qui venaient de sauter et de retrousser leurs manches», explique Limos. “Nous avons vu la puissance de Benevity et du programme de jumelage d’entreprises, car il a financé la majorité de notre capacité à exécuter ce programme.”

Apple dit que dans l’ensemble, environ 21 000 employés ont donné de leur temps et ont fait don de 42 millions de dollars à des causes qui leur tiennent à cœur. Combiné avec le match de don 1 pour 1 de l’entreprise et le match de 25 $ par heure de bénévolat, Apple a fait don de plus de 100 millions de dollars à des causes tout au long de l’année.

“Nous avons pour mission chez Apple de changer le monde pour le mieux et de redonner aux communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons”, a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. «Les employés d’Apple comme Jaz incarnent cette culture de donner tous les jours, de faire du bénévolat pendant plus d’un quart de million d’heures l’année dernière. Nous partageons un engagement profond envers nos communautés locales et faisons ce que nous pouvons pour faire plus de bien.

Saints of Steel compte actuellement des bénévoles à travers les États-Unis à San Francisco, Los Angeles, Hawaï, Las Vegas et New York, et 11 autres villes lèvent la main pour rejoindre l’organisation. Le modèle ayant fait ses preuves au cours des trois dernières années, Limos est retourné à Apple après une autre rencontre fortuite, cette fois avec un ancien manager qui voulait qu’elle revienne dans un nouveau rôle.

“J’espère, maintenant que je suis de retour chez Apple et que j’ai la main dans chacun d’eux”, dit Limos, “que les gens savent qu’il est tout à fait possible d’apporter une contribution ou d’aider, ou d’apporter un changement, et d’avoir un emploi à temps plein.”