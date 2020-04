Apple et Stanford Medicine lancent une nouvelle application de dépistage COVID-19 pour les premiers intervenants

Une nouvelle application iPhone d’Apple et de Stanford Health Care est conçue pour donner aux premiers intervenants la possibilité de dépister rapidement les symptômes du coronavirus et de planifier des tests si nécessaire.

Captures d’écran de l’App Store de l’application iPhone de Stanford Medicine

En plus de créer une application de guide de coronavirus pour le public, Apple a maintenant travaillé avec Stanford Medicine pour fournir une application de test COVID-19 pour les urgences et les premiers intervenants.

Stanford Medicine, basée en Californie, dit qu’elle utilise ses propres experts ainsi que les frameworks ResearchKit et CareKit d’Apple, pour fournir des informations fiables et à jour aux travailleurs de première ligne.

“Nous élargissons la portée de notre expertise pour fournir des réponses aux personnes qui sont occupées à servir les autres pendant cette crise”, a déclaré Priya Singh, directeur de la stratégie et doyen associé principal de Stanford Medicine, dans un communiqué. “Nous espérons que cette technologie allégera une partie du fardeau pour les personnes en première ligne et aidera à informer ceux qui recherchent une source fiable sur COVID-19.”

L’application, disponible gratuitement sur l’App Store américain, est basée sur les propres tests de Stanford Medicine. Il pose au premier répondant une série de questions sur les symptômes et l’exposition. S’il s’avère que l’utilisateur a besoin d’un test COVID-19, il peut alors prendre rendez-vous avec Stanford Medicine.

“Nos chercheurs ont été parmi les premiers au pays à développer et à déployer notre propre test COVID-19, une réponse rapide qui a doté Stanford Medicine d’un outil essentiel pour protéger et soigner les patients pendant cette pandémie”, a déclaré Robert Harrington, MD, professeur et chaire de médecine.

“Nous sommes ravis d’avoir le soutien d’Apple pour renforcer davantage notre communauté partagée en proposant des tests et une nouvelle application”, a-t-il poursuivi.

La nouvelle application fait suite à la création par Stanford de tests COVID-19 hautement prioritaires pour les services d’urgence dans les comtés de Santa Clara et San Mateo en Californie. Bien que l’application puisse être téléchargée par quiconque aux États-Unis, elle a été conçue spécialement pour les quelque 8 000 premiers intervenants de la région.

“En étendant les tests de haute priorité à nos premiers intervenants locaux, nous nous assurons que cette population importante sait qu’elle a notre soutien indéfectible”, a déclaré Megan Mahoney, MD, professeure et chef des soins primaires généraux.

Stanford Medicine dit que, par défaut, les données collectées à partir du questionnaire de l’application restent sur l’appareil de l’utilisateur, mais ils peuvent choisir de les envoyer à un fournisseur de soins de santé.

Le travail d’Apple avec Stanford n’est qu’une des nombreuses réponses que la société a eues à la percée du COVID-19. La société a ajouté une section sur les coronavirus à son service Apple News et a mis à jour ses conseils sur le nettoyage des appareils pour éviter toute possibilité de propagation de la contagion.