Apple et Tim Cook honorent le Dr Martin Luther King, Jr.

Apple a remplacé la page d’accueil habituelle de son site Web par un hommage plein écran au leader des droits civiques, le Dr Martin Luther King, Jr., et le PDG Tim Cook a de nouveau tweeté une citation de l’homme.

La page d’accueil d’Apple rend hommage au Dr Martin Luther King, Jr.

Pour aujourd’hui seulement, les visiteurs du site officiel d’Apple ne verront pas la promotion de produit habituelle, car il y a plutôt un hommage photo en pleine page au leader des droits civiques, le Dr Martin Luther King, Jr.C’est la continuation d’une tradition Apple qui remonte maintenant plusieurs années.

“J’ai l’audace de croire que les peuples du monde entier peuvent prendre trois repas par jour pour leur corps, l’éducation et la culture pour leur esprit, et la dignité, l’égalité et la liberté pour leur esprit.” Soyons tous si audacieux et travaillons pour faire du rêve de MLK une réalité pour nous tous.

– Tim Cook (@tim_cook) 20 janvier 2020

Le tweet de Tim Cook cite le discours du Dr King Jr. lorsqu’il a reçu le prix Nobel de la paix en décembre 1964.

En plus de l’honorer sur la page d’accueil officielle, comme l’année dernière, Apple a également inclus le Dr King Jr dans sa campagne publicitaire “Think Different” de la fin des années 1990.