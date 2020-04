Apple était la marque la plus imitée dans les tentatives de phishing au premier trimestre 2020

Apple a été la marque la plus imitée des campagnes de phishing sur le Web au premier trimestre 2020, selon de nouvelles recherches.

Un exemple d’une page de phishing fraduleuse d’Apple. Crédit: Malwarebytes Lab

Le phishing reste l’une des tactiques les plus populaires pour les cybercriminels et autres mauvais acteurs pour voler des données ou de l’argent via des liens frauduleux envoyés par e-mail, texte ou redirection de navigateur Web.

Selon un nouveau rapport de la société de cybersécurité Checkpoint, les campagnes de phishing basées sur le Web sont restées les plus populaires au premier trimestre 2020, représentant 59% des tentatives. Apple s’est classée comme la marque la plus imitée de la catégorie, suivie de Netflix, PayPal et eBay.

Le saut d’Apple de la 7e place au quatrième trimestre 2019 à la première place au T1 2020 pourrait être le résultat de campagnes de phishing tentant de profiter du buzz qui entoure les produits Apple non lancés, théorise Checkpoint.

En raison de la pandémie de coronavirus en cours, il y a quelques autres changements notables. Les détections de phishing sur mobile sont devenues le deuxième vecteur d’attaque le plus courant, en hausse par rapport à la troisième place au quatrième trimestre 2019, probablement en raison du plus grand nombre d’utilisateurs travaillant à domicile. Auparavant, les e-mails étaient classés en deuxième position.

Les services couramment utilisés dans les loisirs et le travail à domicile, comme PayPal et Netflix, ont également connu une augmentation de la popularité entre le quatrième trimestre 2019 et le début du premier trimestre 2020.

Checkpoint note que le nombre total de tentatives de phishing basées sur la marque est resté stable entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020.

Plus tôt en avril, les gouvernements américain et britannique ont averti les citoyens de ne pas cliquer sur des liens suspects vers de prétendus sites Web de secours.