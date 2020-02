Apple étend les exonérations de frais du programme développeur à 8 pays

Apple a annoncé lundi une extension immédiate des incitations à l’exonération des frais du programme pour les développeurs, permettant aux institutions éligibles dans huit pays de renoncer aux frais annuels habituels.

Annoncées dans une publication sur le portail des développeurs d’Apple, des exonérations de frais pour le programme pour développeurs de l’entreprise sont désormais disponibles en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Israël, en Italie, au Mexique et en Corée du Sud. Les nouveaux pays s’ajoutent au soutien existant au Brésil, en Chine continentale, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Dans le cadre de ce plan, les organisations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les entités gouvernementales qui ont l’intention de distribuer des applications gratuites sur l’App Store peuvent demander une dérogation aux frais d’adhésion annuels standard d’Apple. L’entreprise examine chaque appel sur une base individuelle.

Les dérogations ne sont pas disponibles pour les groupes distribuant des applications payantes ou des applications avec achats intégrés, les membres du programme Apple Developer Enterprise et les particuliers et les entreprises individuelles. Les organisations qui ont reçu une dérogation seront facturées les frais habituels si elles mettent en place une distribution d’applications payantes ou permettent des achats intégrés.

Apple a fait ses débuts pour la première fois au début de 2018, ce qui a permis aux organisations à but non lucratif, aux écoles et aux agences gouvernementales des États-Unis de contourner les frais d’adhésion de 99 $ par an.