Apple étend les outils d’achat «Quick Look» AR aux principaux sites des détaillants

Les détaillants obtiennent de nouveaux boutons personnalisables pour aider à vendre des produits aux utilisateurs d’iPhone en utilisant la fonction «Quick Look» d’ARKit.

Crédit d’image: TechCrunch

L’outil AR «Quick Look» d’Apple vient de recevoir une mise à niveau, permettant aux détaillants de vendre leurs produits dans un écran de réalité augmentée. Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen et 1-800-Flowers présentent tous la nouvelle mise à jour.

La mise à jour, qui a commencé récemment à être déployée, ajoute un bouton utile à l’écran Aperçu rapide. Les utilisateurs qui consultent des produits chez eux pourront également interagir avec un bouton spécifique au produit que le détaillant personnalise via ARKit. Ce bouton peut être réglé sur plusieurs options différentes, y compris une option “acheter maintenant” avec l’intégration d’Apple Pay et une option pour vérifier les stocks dans un magasin local.

Quick Look a fait ses débuts avec ARKit 2 en 2018. Il est accessible à partir d’applications telles que Safari, Messages et l’application spécifique aux détaillants. La technologie a lentement fait son chemin dans le monde de la vente au détail, et les détaillants qui l’ont utilisée ont vu des résultats positifs.

En 2018, le PDG de Houzz, Adi Tatarko, a déclaré que les utilisateurs de leurs outils de RA étaient 11 fois plus susceptibles de faire un achat. Build.com a constaté que les personnes qui ont extrait un article dans AR étaient 22% moins susceptibles de le retourner, rapporte TechCrunch.