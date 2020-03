Apple étend ses fermetures de magasins en Italie alors que le coronavirus craint

Des heures après l’annulation de toutes les sessions d’Aujourd’hui chez Apple dans toute l’Italie lundi, Apple a annoncé qu’un certain nombre de ses magasins dans le pays verront leurs heures d’ouverture ou leurs fermetures réduites pour aider à atténuer l’impact du nouveau coronavirus.

Apple Nave de Vero verra ses heures de fonctionnement réduites et au moins une fermeture de week-end en raison de COVID-19.

Selon le site Web régional d’Apple, Apple limite les heures d’ouverture des magasins physiques à Florence, Milan, Venise et Bergame. Apple Campania, Apple I Gigli, Apple Nave de Vero et Apple Oriocenter – tous situés dans des centres commerciaux – sont affectés par le changement.

Apple The Befane, Apple Carosello, Apple Fiordaliso, Apple il Leone, Apple Nave de Vero et Apple Oriocenter seront fermés au public ce week-end, les 14 et 15 mars, dans le cadre du protocole COVID-19 de la société. Apple Oriocenter a été récemment fermé les 7 et 8 mars sur ordre du gouvernement italien, tandis qu’Apple il Leone, Apple Fiordaliso et Apple Carosello ont connu des fermetures similaires fin février.

Pour l’instant, Apple a l’intention de maintenir des heures normales de fonctionnement à Apple Central Sicily, Apple Euroma2, Apple Florence, Apple Le Gru, Apple Liberty Square, Apple Via Rizzoli, Apple Porta di Roma, Apple RomaEst et Apple Via Roma.

L’Italie, parmi les plus durement touchées par la maladie, a vu lundi son nombre de morts passer de 366 à 463, rapporte la BBC. Le chiffre est juste derrière la Chine, où 3 123 décès ont été enregistrés au moment de la rédaction de ce document. Il existe actuellement 109 577 cas confirmés de COVID-19 dans le monde, le virus entraînant 3 809 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Plus tôt lundi, Apple a annulé toutes les sessions Today at Apple en Italie jusqu’au 19 mars.